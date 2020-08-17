西營盤男子涉軍刀捅父親後墮樓亡　父胸中刀斃命　母受驚送院

西營盤發生倫常慘案。凌晨時份街坊聞巨響，赫見一名男子倒臥高街富裕大廈後巷，於是報警。警員登門調查，見老翁倒臥血泊之中。屋中老婦從夢中初醒，一夜間失去丈夫與兒子，大受打擊，需由救護車送院。警方調查相信涉事單位居住一家三口，44歲兒子與78歲父親發生家庭糾紛，子疑以35厘米長軍刀捅老父，導致其心口及腹部中刀致死。 據了解事發當晚父母曾因事爭吵，其後演變成父子爭執，待事件平復後其母便返回房內入睡，詎料發展成倫常命案。

事發在高街53至65號富裕大廈，凌晨零時一名保安報案，指發現一名男子倒臥在大廈後巷位置，懷疑有人從高處墮下。救護員到場，證實年約44歲男事主已身亡，毋須送院。

警方到場並登樓調查，驚見涉事單位廳中有1名78歲男子，全身浴血，胸口有刀傷，相信是墮樓死者的父親。救護員立即為其進行急救，再由救護車急送瑪麗醫院，期間救護員需為男傷者進行心外壓及施以「電擊」，惟經搶救後凌晨2時證實不治。救援人員亦在單位內尋獲1名79歲老婦，相信是墮樓死者的母親，她被發現時清醒，身上並無受傷，但受驚不適，隨後由另一輛救護車送院。

警：初步調查相信涉家庭糾紛

據了解，事發前墮樓死者父親與母親曾發生爭吵，其後演變成父子爭執，待事件平復後其母便返回房內入睡。凌晨時份樓下單位住戶聞見巨響，發現有人倒臥後巷，遂報警求助，警方到場後發現涉事單位窗戶打開，遂上門破門並揭發事件。

老翁倒臥血泊 警檢染血軍刀

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，警方上門發現涉事單位有大量血跡﹑一遍凌亂，相信有人曾發生爭執。78歲死者倒臥在血泊中，胸口近心臟及腹部兩處均有刀傷，分別長約4厘米及13厘米。警現在現場發現一個長約35厘米﹑沾滿血跡的軍刀，相信是案件中的兇器。

警方將案件改列作「謀殺」及「自殺」案跟進。據知79墮樓死者歲母親一直在房中休息，惟只聽到爭吵聲，不明兩父子為何事而爭執。

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