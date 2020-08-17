西營盤男子涉軍刀斬父親後墮樓亡　父胸中刀斃命　母受驚送院

西營盤發生倫常慘案。凌晨零時許，高街53至65號富裕大廈一名保安報案，指發現一名男子倒臥在大廈後巷位置，懷疑有人從高處墮下。救護員到場，證實年約40餘歲的男事主已身亡，毋須送院。

警方到場並登樓調查，驚見涉事單位廳中有1名年約80歲男子昏迷，全身浴血，胸口有刀傷，相信是墮樓死者的父親。救護員立即為其進行急救，再由救護車急送瑪麗醫院，期間救護員需為男傷者進行心外壓及施以「電擊」，惟經搶救後終證不治。救援人員亦在單位內尋獲1名年近八旬的老婦，相信是墮樓死者的母親，她被發現時清醒，身上並無受傷，但受驚不適，隨後由另一輛救護車送院。

警方封鎖大廈出入口及後巷位置，大批便衣探員到場調查。據悉，事主一家三口同住上址一單位，事發前44歲的兒子、與78歲父親，在廳中因故發生爭執，期間有人取出軍刀，向老父斬去。老父走避不及胸口中刀，大量出血，兒子事後則墮樓而亡。至於其79歲母親據知一直在房中休息，惟只聽到爭吵聲，不明兩父子為何事而爭執。

警方將案件改列作「謀殺」及「自殺」案跟進。