無業男涉半年七宗爆竊案擸30萬元　食髓知味遭埋伏警擒獲

今（17日）凌晨2時左右，1名身穿T恤、短褲、踢拖街坊裝打扮男子，在深水埗長沙灣道99號地下一間已經打烊的家庭用品店外徘徊，形跡可疑。當該名男子企圖批閘進入該舖頭時，多名便衣警員隨即上前將他截停及拘捕，男子雙手被反鎖坐在地上，稍後由警車將其押走。原來，東區警區刑事調查隊、北角分區特遣隊在現場一帶埋伏，待目標人物落手時作出拘捕，被捕男子58歲姓劉，報稱無業，涉嫌與今年3月初至8月初7宗發生在東區、西區以及灣仔區的爆竊案有關，涉款30萬元。

警員押送58歲姓劉的無業男子往警署。（林振華攝）

港島東區重案組第一隊主管羅俊熹督察稱，警方經深入調查，今（17日）拘捕一名58歲姓劉的無業男子，涉嫌與今年3月初至8月初7宗涉及30萬元，在東區、西區以及灣仔區的爆竊案有關。疑犯專門選擇在凌晨時分犯案，向低保安設備的地鋪如食肆及電器鋪入手，用硬物如剪鉗和螺絲批撬開店鋪的鐵閘，繼而進入店內偷取現金。東區警區刑事部及北角分區特遣隊人員經查看大量閉路電視後，鎖定疑犯身份，昨晚在深水埗進行埋伏行動，今（17日）凌晨約2時在長沙灣一家雜貨舖當場拘捕正在爆竊的疑犯，並於現場檢獲一把剪鉗、一支螺絲批及一支電筒。被捕人士正被通宵扣查，

警方呼籲，市民如目擊事發經過或有資料提供，請致電3660 1683與調查人員聯絡。警方重申，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

