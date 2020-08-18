何文田加多利山獨立屋遭爆竊　中電董事戶主失30多萬元財物

17日晚上9時許，一對夫婦返回何文田加多利山嘉道理道獨立屋寓所時，發現屋內竟有1個陌生男子身影，疑有竊賊趁家中無人時潛入作案。戶主見狀立即大聲呼喝，賊人聞聲遁逃。男戶主待安全情況下報案，警方到場調查，正點算屋內有否財物損失。警員亦在附近一帶搜索，惟未見賊蹤。

就現場所見，涉案獨立屋內停泊了一輛Mclaren 650s coupe超級跑車，連稅接近港幣500萬元。據了解，該車的登記人為一名姓唐男子，據悉是中華電力的其中一名董事；而該獨立屋亦是其持有。翻查資料，他為多間公司的董事，多與航空業及能源有關，包括香港商用航空中心（HKBAC）、美捷香港商用飛機有限公司（Metrojet Limited )、KAI TAK aviation limited、嘉道理父子有限公司、香港核電投資有限公司、及香港抽水蓄能發展有限公司等。

警方指，警方於17日晚上9時42分接獲49歲姓唐男戶主報案，指發現其位於嘉道理道獨立屋的睡房，窗戶被人撬開，懷疑上址遭爆竊。警員接報到場，經初步點算，上址有手錶、首飾、外幣及現金不見了，合共約值30多萬元。案件列「爆竊」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方指，涉案疑人為3名年約25歲至30歲男子，瘦身材，約1.7米高。