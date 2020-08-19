海高斯風球｜天水圍西鐵站逾百人龍等候　市民閘外呆等一小時

颱風「海高斯」襲港，天文台於周三凌晨1時半懸掛9號風球，至早上改發8號風球，隨著風勢減弱，天文台於上午11時10分改發3號風球，打工仔陸續出門趕返工。在未「落波」前，天水圍及屯門過百名市民於西鐵站閘口外等候列車服務恢復，有人「罰企」逾小時才成功入閘。

網上片段可見，約9時40分，輕鐵兆康站閘前約有半百人排隊等候入閘。（網上圖片/ Jashua Billy）

今早約9時40分，有網上片段可見，輕鐵兆康站閘前約有半百人排隊等候入閘。相若時間，西鐵天水圍站外亦一度有過百名市民等候列車服務恢復，有市民稱，因巴士停止服務，得知架空段列車服務會逐步恢復，於是提早到西鐵站等候，結果於閘外站逾小時才成功入閘搭車。

今日凌晨5時許，港鐵宣佈因應風球影響，地鐵服務有所調整，所有露天路段的港鐵列車、以及輕鐵和港鐵巴士的服務暫停；至早上約10時許，港鐵宣佈輕鐵已逐步恢復有限度服務。

落波前天水圍巴士站已有人等車。早上10時半，天水圍公共交匯處已出現人龍，現場有10多名車長等候公司通知復工時間。於觀塘上班的蘇小姐，今早10時已提早到巴士站候車，以避開落波後的長龍。市民朱小姐亦於早上10時到天水圍總站等候巴士復通車，「應該好多人，所以早啲岀嚟」，她稱去到葵芳後要再轉巴士，平日會在家附近巴士站等車，今日為免上不了車，步行至總站候車，「穩陣起見特登來總站。」

前年超級颱風「山竹」襲港，導致本港市面出現大量塌樹、水浸、停電等大混亂情況，當時政府不願宣布停工，在交通工具提供有限度的服務下，落波後打工仔千方百計趕返工，令港人怨氣沖天，勞工處事後作出檢討，修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》，列明颱風後若市面情況混亂，政府在取消8號風球時，會發出「極端情況」公布，打工仔於首2小時應留在原地，毋須啟程上班。