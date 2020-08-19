海高斯風球｜新界多個巴士站現返工長龍　市民：一落波就出門

颱風「海高斯」襲港，天文台一度懸掛9號風球，隨著「海高斯」離開遠離，天文台於上午11時10分改發3號風球，新界多處出現長長人龍，打工仔陸續出門，趕在「黃金兩小時」內抵達公司工作。上水小巴站外有近百人排隊，而屯門碼頭巴士總站出現過百米人龍，龍尾一度排上輕鐵月台。

早上11時許，天文台改發3號風球，上水小巴站外有近百人排隊等候，排頭位的香先生稱，已候車逾半小時仍未上到小巴，他預計要等至少45分鐘才可上車，「一落波就出，預早咗出門，兩個鐘頭返到。」上水巴士總站外及後亦出現人龍，市民鄭先生上完夜班後沒有車返回元朗住所，他食完早餐得悉「落波」後，立即前往巴士站候車，惟等了逾半小時仍未有巴士開車，他感到不滿，「好無奈。」

屯門碼頭巴士總站在「落波」後，多條巴士路線出現長長人龍，大批市民等候前往荃灣及旺角的巴士。前往荃灣的59M路線，出現過百米人龍，龍尾一度排上輕鐵月台。另外，網上有圖片亦見到，大埔巴士站亦有過百市民等車。

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中午12時許，西鐵天水圍站月台仍是人頭湧湧，往紅磡方向列車爆滿，有乘客無法擠入車廂，需等候下一班列車。乘客張小姐由藍田住所出發到天水圍上班，她稱港鐵觀塘線較多人，「到樂富啲人上唔到車。」張小姐續指，公司要求落波後兩小時返到，幸好交通尚算順暢，上班途中沒有出現混亂情況，可以成功於兩小時內到達公司。

落波後天水圍未有出現暴雨情況，乘客李先生於天水圍乘搭西鐵到屯門上班，他稱現時沒有出現惡劣天氣，被要求返工尚算合適。李先生指，沒有刻意提早出門上班，等至8號風球解除了才出門，因覺得周圍很多人。

按勞工處指引，打工仔需於落波後2小時內返回工作崗位，惟前年超級颱風「山竹」襲港，導致本港市面出現大量塌樹、水浸、停電等大混亂情況，當時政府不願宣布停工，在交通工具提供有限度的服務下，落波後打工仔千方百計趕返工，令港人怨氣沖天，勞工處事後作出檢討，修訂《颱風及暴雨警告下的工作守則》，列明颱風後若市面情況混亂，政府在取消8號風球時，會發出「極端情況」公布，打工仔於首2小時應留在原地，毋須啟程上班。