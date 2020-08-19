警搗破大嶼山禁區紙、澳門賭場貼士騙案　拘2漢涉款282萬

警方偵破一宗欺騙手段取得財產案件，發現有騙徒於網上製作多款虛假帖文，訛稱可代申請大嶼山行車禁區紙、又以現金及名車等照片作包裝，吸引市民投資比特幣及澳門賭場賭博貼士等。警方昨日（18日）分別於黃大仙及灣仔區拘捕2名無業男子（36歲及38歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方發現他們在網上化身多個身份行騙，並以個人戶口用作收款之用，相信該犯罪集團營運約數個月，至少有22人受騙，涉款共282萬元，其中一名受害人墮入比特幣投資騙案，損失約250萬元。兩名被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍在繼續進行，不排除有更多人被捕。 警方呼籲市民進行網上購物活動時要保持警覺及留意以下要點，以免墮入騙徒陷阱。

港島總區重案組女高級督察盧愛健表示，警方網絡安全及科技罪案調查科及港島總區刑事部，早前留意到有不法分子，於facebook及Instagram製作虛假的帖文，包括吸引他人用比特幣作投資、提供澳門賭場的賭博建議，不法分子聲稱可用上述方法，於短時間內賺取大量金錢。帖文更上載大量金錢及名貴跑車照片，以吸引受害人相信他們。犯罪集團除了收取受害人騙款，更利用部分受害人個人資料勒索受害人，要求他們交出更多金錢，否則會在網上發布有關資料。

騙徒其中一個帖文，聲稱可以9,800元幫事主申請大嶼山封閉道路的通行證，通行證可於一年內駕車到長沙及梅窩等地觀光。有人誤信不法分子，交出自己的行車證及身份證等個人資料後，不但得不到通行證，更被對方勒索5千元至8萬元不等，騙徒指事主如果不合作，便會將其資料在網上發佈。

警方調查發現相信該不法集團營運幾個月，案中有共有22名受害人(16至56歲)，包括學生及專業人士等，其中大嶼山禁區紙騙案則涉款約10萬港元，21宗案件共涉款282萬港元，最高一宗被騙250萬港元，涉及投資比特幣。

大嶼山封閉道路的通行證，運輸署一般只為上址居民、商戶及特別需要人士批出許可證。警方提醒市民交出個人資料前，需要小心及留意接收訊息人士，並呼籲市民進行網上購物前，要留意賣家的背景及對方是否可靠，避免收貨前全數繳款以減少損失，如有懷疑可向警方查詢。