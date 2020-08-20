兩醉漢旺角走出馬路不忿被巴士「呠」　飛的追至美孚總站狂毆車長

美孚巴士總站發生離奇襲擊案。凌晨零時許，1名九巴車長，在美孚巴士總站近站長室對開，突然遭2名男子襲擊，頭部受傷流血，其他途人見狀代為報案。警員到場當場擒獲1名涉嫌襲擊車長的男子，另1人則逃離現場。 警方指，遇襲車長姓陳（54歲），身體多處受傷，包括頭、面、眼角及手等；被捕男子姓徐（27歲），亦報稱眼角受傷。警方將案列作「襲擊致他人身體實際傷害」，同時通緝另1名在逃男子。

涉嫌打傷車長的醉漢被捕，報稱受傷須送院。(陳永武攝)

現場消息稱，涉嫌襲擊車長的2名男子，身上均有酒氣，其中被擒獲的男子有紋身。據了解，該2人較早時途經旺角塘尾道巴士分站，疑見到有的士駛過，突然走出馬路截車。此時，1輛九巴2A線巴士駛至埋站，車長赫見有2人突然走出馬路，險象環生，立即響號「呠」2人，示意有車駛近。有人為此震怒，一度隔空指罵車長。

2A線巴士車長見狀，卻無視兩人的指罵，上落客後繼續開車前往美孚巴士總站。

然而，該2名男子疑心生不忿，竟截乘的士追往美孚巴士總站，等候涉事巴士埋站後，趁其前往站長室時，在站長室外「伏擊」該名車長。車長被人用地拖棍打傷額頭倒地，眼亦腫起，地拖棍被染紅，滿地鮮血。

車長事後由救護車送院治理。警方到場拘捕1名紋身醉漢，他亦報稱受傷，由另1輛救護車送院。至於另1名涉案男子則逃逸。