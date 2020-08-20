駕電動單車男非禮夜歸女　3女被胸襲摸私處　警查天眼拘42歲色狼

荃灣一名色狼揸電動單車，於深夜時分非禮年輕女子，重案組探員將色狼拘捕！警方指今年3月至8月，三名年輕女子凌晨途經荃灣區街頭，被一名揸電動單車的男子從後非禮，包括摸胸部及下體私處，色狼得手後均騎電動單車逃去。荃灣警區重案組經調查後，今早（20日）於葵盛西邨拘捕該名42歲男疑犯，他報稱為小販，警員檢獲一部相信屬於被捕男子的電動單車，懷疑與案有關。警方正調查疑犯動機、是否涉及其他同類型案件。

警方指今年3月至8月，三名年輕女子凌晨途經荃灣區街頭，被一名揸電動單車的男子從後非禮，包括摸胸部及下體私處，色狼得手後均騎電動單車逃去。（甄以恆攝）

荃灣警區重案組主管林碧嘉高級督察表示，首宗案件發生在今年3月9日凌晨時分，一名單身女子途經荃灣大河道88號灣景廣場對開時，一名踏着電動單車的男子，從後伸手摸女事主的胸部一下，該男子立即踏電動單車逃去。

至5月4日荃灣青山公路翠豐臺對開，同樣一名單身女子行經上址時，被一名踏着電動單車的男子尾隨，男子對女事主上下其手，並且摸了她胸部一下、觸碰下體一下，該男子立即逃去；至8月4日凌晨時分，一名單身女子途經荃灣楊屋道立坊外，被一名騎電動單車男子非禮，她被從後摸一下，男子亦逃去。

深夜時分「隨機」向年輕女子埋手

林碧嘉表示，初步相信男疑犯於深夜時分，於街頭「隨機」向年輕的單身女子埋手。該3名受害女子分別為20歲、21歲及29歲，兩人報稱為學生、另一人為電腦技術員。她們先後到荃灣警署報案，警方指事態嚴重，案件交由重案組跟進，探員翻查大量閉路電視片段，鎖定疑犯身形、外樣及特徵。

至今日（20日）早上約9時，探員於荃灣葵盛西邨拘捕該名男疑犯。42歲姓劉男疑犯為本地人，他報稱任職賣手機配件的小販，之前沒有案底。探員於單位內發現涉案的電動單車，並檢獲一批屬於疑犯的衣物。林碧嘉指疑犯被通宵扣查，警方正調查他是否與其他案件有關。警方指非禮屬於嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁10年。警方呼籲有單身女子如需夜歸，可通知家人及朋友陪同，以確保安全。