警搗跨境「高鐘」賣淫集團　檢679萬肉金　拘27名偷渡年輕內地女

有賣淫集團利用油麻地、尖沙咀高檔酒店作賣淫基地，以年輕女子作招徠，提供「高鐘」、高風險性服務，警方拘捕涉案38人。昨日（20日）警方突擊搜查油麻地及尖沙咀兩間酒店，拘捕6名賣淫集團的骨幹成員、5名協助犯罪集團運作的成員及27名偷渡來港賣淫的內地女子。警方檢獲逾79萬元現金、涉款600萬元的找換店匯款內地單據、大量避孕套、漱口水、潤滑劑等。 據了解，被捕的內地女子為避檢疫來港，每人支付約6,000元水路偷渡費，她們大部分為18歲至20歲出頭的年輕女子，每次性交易金額約1,300元，屬於「高鐘」。賣淫集團由4月起運作，其間先後匯款約600萬元到內地。警方相信行動已瓦解活躍於油尖區內的賣淫集團，堵截收入來源，但仍需調查是否屬內地犯罪集團。

警方檢獲逾79萬元現金，據悉為3日內營業額；涉款600萬港元的找換店匯款單據。（陳浩然攝）

高檔酒店作賣淫基地 性交易金額1,300元​

據了解，油尖警區近月進行一連串情報收集行動，部署多時，鎖定涉案賣淫集團成員，並於昨日展開拘捕行動。該賣淫集團由4月開始運作，利用持有香港身份證人士協助，長期租訂油尖區兩間高檔酒店。賣淫的內地女子為避檢疫從水路偷渡來港，須支付6,000元偷渡費。她們大部分人年齡介乎18至20歲，1人為36歲，每次性交易金額約1,300元，並長居於酒店內。賣淫集團抽佣約300元，過去4個月內先後將共約600萬元懷疑犯罪得益匯款到內地。

賣淫集團經找換店 匯600萬元回內地

油尖警區行動主任甄瀚揚總督察交代案情表示，留意到全港各區均有非法入境者從事賣淫活動，警方翻查大量閉路電視，以放蛇形式搜集證據，發現犯罪集團利用高檔酒店作為賣淫基地，其後鎖定兩間位於油麻地及尖沙咀酒店。

昨日油尖警區特別職務隊聯同重案組、反黑組、油麻地及尖沙咀特遣隊、雜項調查隊，進行代號「星徑」的掃黃行動，拘捕38人，包括6名賣淫集團的骨幹成員、5名協助犯罪集團運作的成員及27名偷渡來港賣淫的內地女子，所有人均無黑社會背景。38人分別涉控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫、依靠他人賣淫收入維生、協助未獲授權入境者留在香港、未獲入境事務處處長授權而留在香港、行使虛假文書及管有偽造文件被捕。

據悉3日營業額逾79萬元

行動中，警方檢獲逾79萬元現金，據悉為3日內營業額、涉款600萬港元的找換店匯款單據、大量避孕套、漱口水、潤滑劑等。警方相信行動瓦解活躍於油尖區內的賣淫集團，堵截收入來源，警方不排除有更多人被捕。

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甄瀚揚指，犯罪集團透過網上廣告，提供電話讓人聯絡，但集團警覺性高，並非任何人均可預約成功。警方正調查是否屬內地集團。警方呼籲找換店職員，遇到大額或有可疑交易時通知警方。