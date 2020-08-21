25歲入境處女文書助理被捕　一年間數以百計入系統偷資料「起底」

網上昨日（20日）熱傳一段警方行動片段，片中最少8名便衣警員將一名女子押上警車，該女子不斷驚呼救命。事件引起網民熱議，警方事後透過facebook表示，昨晨於灣仔拘捕25歲女子，涉嫌有犯罪或不誠實意圖而取用電腦。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組今日交代案情，指昨（20日）在灣仔拘捕1名入職約2年、25歲的入境事務處一般職系的女文書助理，曾進行數以百計「起底」行為。她涉嫌進入入境處系統偷取資料，再提供予一個社交平台起底頻道負責人以助「起底」。她被控兩項罪名，包括公職人員行為失當及串謀他人有犯罪或不誠實使用電腦，明日（22日）在東區裁判法院提堂。消息指，被捕女子經入境處系統偷取警務人員的資料，疑涉及200人，並提供予Telegram的起底頻道負責人作「起底」之用。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司交待案情。（余睿菁攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司交代案情指，由去年6月起，警方留意到網上有大量「起底」行動，受害人包括姓名、電話、身份證號碼、地址、相片、家人資料等被人「起底」。經統計，受害人約有3800多名，包括警員、公務員、法官、法律界人士、立法會議員、區議員等，受害人受到不同程度的滋擾，包括電話滋擾、惡作劇、被盜取資料申請貸款及器官捐贈。

網罪科經調查後，昨日在灣仔拘捕一名25歲入境處女文書助理。涉案女子涉嫌於過去一年多次向某社交平台的起底頻道負責人發放個人資料，以助進行「起底」，經調查後，相信被捕女子進入入境處的系統不法地獲取資料再於網上發布。警方與入境處初商及得到入境處協助下，昨日拘捕該名女子，涉嫌公職人員行為失當，以及串謀社交平台起底頻道負責人不誠實使用電腦，她亦違反高等法院在過年十月批出的臨時禁制令，禁止在沒有同意的情況下將警務人員或其家人的資料彼露，而臨時禁制令現今仍然生效。

警方調查仍在進行中，被捕女子將被暫控兩項罪名，包括普通法罪行下的公職人員行為失當，以及香港法例200章刑事罪行條例第159A及161條的串謀他人有犯罪或不誠實使用電腦。