網上騙案｜最少18人墮假投資及求職「圈套」　警一連四日拉21人

警方一連4日（18至21日），拘捕21名網上騙徒。沙田警區早前接獲多宗有關網上購物、假投資及求職等騙案求助，指有人利用社交平台發出帖文，訛稱售賣各類貨品、或以虛假投資、工作招聘作招徠，要求受害人將金錢存入指定銀行戶口；或以儲值支付工具、「轉數快」等方法過數，得手後即刪除帖文及失去聯絡。 沙田警區刑事部經追查後，鎖定多名疑犯，過去4日突擊搜查全港多個地點，檢獲多部智能電話及多張提款卡。行動，12男9女（19至58歲）涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，其中1人已被起訴，9月18日在沙田裁判法院提堂；其餘人等則獲准保釋候查，9月下旬向警方報到。警方相信他們涉及最少18宗案件。

警方表示，鑑於詐騙案數目上升，沙田警區在今年4月，製作了兩套反詐騙動畫，在全港182個公共屋邨、區內近百間中小學、醫院，以及不同的網上平台播放。自6月起，沙田警區亦針對電話騙案、社交媒體騙案、裸聊勒索案等，在區內超過170個地點，包括公共屋邨及私人屋苑大堂及升降機內展示防騙海報。

警方提醒，騙徒的手法層出不窮，市民進行網上交易活動時，應先瞭解對方的可信性及核實對方身分，並盡量要求賣家面對面交易或貨到付款，切勿將金錢存入陌生人的帳戶或交予陌生人。如有懷疑，請即致電防騙易熱線18222。