愉景灣現兩噸黑膠粒　海洋生物慘遭殃　環團促調查源頭

上月底愉景灣二白灣海岸，出現大量黑色塑膠粒，令原本湛藍海水、清澈海床變得烏黑黑，更影響海洋生態。環保團體「無塑海洋」聯同海事處，耗時逾一星期清理超過兩噸塑膠粒，其間更掘出一隻塞滿黑膠粒的蚌。「無塑海洋」指，有關塑膠粒通常由廢棄輪胎製成，相關化學物質會嚴重影響紅樹林生態及食物鏈，促請環保署調查事件，阻止有關方面污染海洋。 環保署表示，得悉事件後已派人到場調查，惟沒有發現任何建造、維修工程或非法傾倒廢物的活動，已抽取黑色顆粒及附近海水樣本化驗，現正等候檢測結果。《香港01》正向愉景灣管理公司查詢事件。

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「無塑海洋」於Facebook專頁表示，上月尾於愉景灣二白灣，於海面、海床發現大量黑色塑膠粒，團體義工與海事處人員，利用篩、掃帚、細網等工具，花時約一星期，清理超過兩噸黑色塑膠粒，其間更掘出一隻塞滿黑膠粒的蚌，污染情況令人擔憂。

「無塑海洋」指，有關塑膠粒常用於填充人工草坪，估計塑膠粒來自海灘附近一個人工草坪，雨水將塑膠粒沖至球場周圍的水渠，再流入大海。「無塑海洋」續指，有關塑膠粒通常由廢棄輪胎製成，相關化學物質會嚴重影響紅樹林生態及食物鏈。目前已將塑膠粒樣本送往化驗，以調查來源。現促請環保署調查事件，防止塑膠粒再次污染海洋。

環保署：已抽取黑色顆粒化驗

環保署表示，上月29日接獲海事處通報有關事件，之後聯同海事處丶愉景灣管理公司及義工，多次清理岸灘上的黑色顆粒，及派人到場調查，其間沒有發現任何建造、維修工程或非法傾倒廢物的活動，以往亦沒有接獲類似報告。環保署指，已抽取黑色顆粒及附近海水樣本進行化驗，現正等候檢測結果。

海事處表示，於上月28日接獲報告指愉景灣二白灣出現膠粒，隨即安排海上清潔承辦商清理，共清理了約兩噸膠粒。惟於附近未有發現船隻棄置黑膠粒的情況，因此轉介相關部門跟進事件。海事處指會加強巡邏，若發現海上漂浮垃圾，會即時安排海上清潔承辦商清理。渠務署則表示，愉景灣屬私人地方，不屬署方管理範圍，區內亦沒有署方排水或渠務設施。