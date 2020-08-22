偷內衣狂｜警青衣拘45歲運輸工　檢33件女性內衣　涉至少5宗案

青衣驚現偷內衣狂，CCTV直擊赤膊中年漢深夜偷走晾掛在村屋外的胸圍。警方接報調查後，今（22日）午在青衣截查一名45歲男子，懷疑與案件有關，並在其輕型貨車及單位內，檢獲共33件女性內衣。經初步調查後，疑犯原來是慣匪，連同今次的案件，共涉至少5宗案件，他涉嫌盜竊被捕。據悉，被捕男子為自由工作者，接物流公司的訂單送貨，涉案輕型貨車屬其所有。

事發於青衣大王下村一間村屋，一名姓賴29歲男住戶在今日上午11時許報案，指放於上址外的4件共約值1,200元女性內衣懷疑被人盜去。閉路電攝拍攝犯案經過，一名赤膊中年漢在凌晨時份推開村屋的欄杆後，伸手取去一批衣物，包括4個胸圍，然後逃離現場。

案件經葵青警區刑事調查隊第8隊及青衣分區特遣隊跟進，經調查後，今日下午於青衣青譽新村內截停一名45歲姓吳男子，懷疑與案有關。人員其後於其輕型貨車及單位內，檢獲共33件女性內衣。警方調查顯示，吳男懷疑與8月18日至22日期間在區內發生的另外4宗同類案件有關，案中的受害人損失11件共約值3,000元的女性內衣。

吳男涉嫌盜竊被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第8隊跟進，警方正調查吳男是否與其他同類案件有關。

警方提醒市民，如干犯盜竊罪，最高刑罰為監禁10年，切勿以身試法。警方亦呼籲市民應時刻做好防盗措施，小心保管財物，提防盗賊。警方仍會繼續積極在區內進行反罪案巡邏，打擊各種罪案。