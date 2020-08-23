狗主走私愛犬北上團聚？水警海關反走私救12隻狗　檢3700萬元雜貨

水警及海關上周五（21日）採取聯合反走私行動，由大嶼山南追逐兩艘快艇，至長洲對開拘捕2名內地男子。執法人員檢獲約值3700萬元電子零件、乾鮑、洋酒及化妝品等貨物，更發現4個膠籠內藏12隻狗，貨品總值是本年海上走私雜貨案中最大。 海關指救起的狗隻全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，初步相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式由香港托運狗隻往內地團聚。海關海域調查組指揮官張國賢呼籲狗主用正常途徑運送：「好過你哋心愛寵物俾走私集團，喺架船、喺個海度飛來飛去，對（狗隻）心靈甚至健康都會有影響。」

水警及海關聯合反走私行動救走的12隻狗隻，包括一隻拉布拉多犬、三隻松鼠狗、兩隻約瑟爹利、四隻貴婦狗、一隻摩天使及一隻混種犬，全困逼於4隻膠籠內走私往內地。（黃穎津攝）

水警及海關上周五（21日）傍晚在大嶼山南海域採取聯合行動，兩名內地男子涉嫌非法入境、企圖輸出未列艙單貨物，殘酷對待動物、拒對停航、危害他人海上安全共5罪被捕，檢約值3700萬元雜貨及12隻狗，案件由海關、水警總區重案組接手調查。

海關海域調查組指揮官張國賢指出，一般走私狗隻多從內地前往香港，形容今次由香港走私往內地情況「特別」。他相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式由香港托運狗隻往內地團聚。由於該12隻狗經漁護署檢查後，證實全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，他呼籲狗主用正常途徑運送：「好過你哋心愛寵物俾走私集團，喺架船、喺個海度飛來飛去，對（狗隻）心靈甚至健康都會有影響。」他補充運送有晶片而打齊疫苗的狗隻到內地，只要檢疫人員目測狗隻是安全健康可即時放行；若文件不齊全，狗隻則需扣留檢疫30天。

漁護聯絡狗主落口供 狗主如知情或檢控

是次水警及海關聯合反走私行動救走的12隻狗隻，包括一隻拉布拉多犬、三隻松鼠狗、兩隻約瑟爹利、四隻貴婦狗、一隻摩天使及一隻混種犬，現交由愛護動物協會照料。張國賢指漁護署會透過晶片資料，盡快聯絡狗主錄取口供，如狗主知情，不排除對有關狗主作出檢控。水警小艇分區第一隊指揮官林婉儀指，他們全困逼於4隻膠籠內。

愛協表示昨天（8月22日）中午12時接獲海關及警方通知，要求協助處理從一宗走私案件中檢獲的12隻狗隻，協會督察立即將該批動物從香港海關青衣辦事處帶回協會的香港中心及交由獸醫檢查。由於警方現正就事件作出調查，協會不便作出其他評論。

愛協表示，安排寵物移居其實需要謹慎小心的安排，對於動物而言，長時間被困在籠內的旅程並不是易事，有機會為牠們帶來身心壓力。正確的做法是必須提早為寵物準備出行所用的航運箱，並需訓練寵物適應在箱子內休息、放鬆甚至睡覺，通常建議將帶有主人氣味的衣服或是牠們的床鋪放在箱內，有需要時更可使用動物專用的鎮靜噴霧劑，在出發前的幾天開始在箱內及床鋪上噴上，務求減少動物因旅程而承受的壓力。一些年紀較大或身體有病的動物，未必能適應長途旅程，個別動物亦會有機會不適應行車、行船或乘坐飛機，主人必須在出發前徵求獸醫意見，以了該寵物是可適合相關的行程安排。

愛護動物協會譴責任何人士以走私形式運送動物，協會相信牽涉的動物會因為不周全的安排而蒙受壓力，例如在運輸過程中沒有得到足夠的空間及空氣，又或因為不適應陌生籠子而長時間不能大小便，即使能夠如廁亦可能因為籠子情況不理想而衍生衛生問題。協會表示整體而言走私動物會對動物的身心福利均會帶來負面影響，主人絕對不應讓寵物承受不必要的風險。

另外，協會表示自新冠肺炎於一月爆發至七月底，雖然未見動物棄養的數字有明顯上升，但近期開始接獲較多的電話查詢，詢問協會棄養動物的手續及程序。本年四月至七月底，協會接收的棄養動物數目已超過120隻；就棄養動物的原因，協會發現由於經濟困難而棄養寵物的情況與去年同期比較有明顯上升。

+ 3 + 2

林婉儀交代行動細節，指當晚8時20分，執法人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，在梅窩碼頭對開徘徊。約一小時後，一輛輕型貨車及一輛中型貨車駛至碼頭，車尾對着石壆，一艘快艇駛至，貨車上3人將車上貨物搬至快艇。兩架貨車搬空貨物後離開現場，快艇則以約每小時10海里速度，向長洲方向離開。

後來一輛藍色中型貨車駛至，第二艘快艇靠岸接貨。快艇上3名男子落車搬貨，埋伏在現場的執法人員展開行動，該3人及貨車司機見狀立即跳上快艇，向南面逃去。水警小艇展開追截，在長洲附近尋回第一艘快艇，惟快艇未有按指示停航，反而加速、以大角度轉向逃走，甚至向執法人員小艇方向駛去，終在長洲以東南約2.5海里位置遇截。另一艘走私艇則經南面邊界逃離香港水域。

執法人員在船上檢獲80箱貨，另在岸上檢獲另外122箱貨物。貨物為雜貨形式，包括一批由日本空運到港的高級食材、256公斤乾鮑魚總值約900萬元、417支總值200萬元高價紅酒，最貴一支達三萬元的紅酒。另外檢獲130萬件硬碟、記憶體、手提電話、USB等總值2,200萬元電子產品；市值900萬元貴價護膚品約2.6萬件，以及324件總值約150萬元的名牌產品。

張總結，本年度至今海關及警方偵破49宗海上走私案，檢獲共3億3500萬港元貨物，拘捕165人，檢獲貨值及拘捕人數對比去年及前年大幅上升。