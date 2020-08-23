斬人劫案｜尖東找換店男職員捱斬被劫180萬元　警拘6男檢回15萬元

尖東上月發生找換店斬人劫案，解款男職員被兩兇徒斬傷，被奪去裝有180萬元現金的背囊。警方經約一個月的調查後，相信由一個有組織及有預謀的犯罪集團所為，終鎖定涉案疑匪，昨日（22日）於九龍及新界拘捕6名男子涉嫌盜竊、管有他人身分證及管有攻擊性武器，並檢回15萬元現金。警方相信，行動成功瓦解一個活躍的犯罪集團及拘捕其骨幹成員。

油尖警區署理刑事總督察戴焯賢表示，上月一名找換店東主及一名職員，攜同一袋約180萬港幣現金離開找換店，不久後遭兩名賊人跟踪，其中一名賊人持刀襲擊職員，另一名賊人乘機槍去現金，得手後逃離現場。

戴焯賢指，經警方深入調查後，發現案件由一個有組織及有預謀的犯罪集團所為，經情報收集及分析，成功鎖定六名疑犯，探員昨日在九龍及新界進行拘捕。探員在疑犯住所進行搜查，成功檢獲15萬現金、一支伸縮棍、三張屬於他人的身分證、一張回鄉證及犯案時衣着。六名疑犯均中國籍男子，介乎19至37歲，涉嫌盜竊、管有他人身分證及管有攻擊性武器被捕，現正被扣查，他們分別報稱運輸工人或無業，部分人有三會背景。警方相信行動成功瓦解一個活躍的犯罪集團及拘捕其骨幹成員。案件由油尖警區重案組第二組跟進調查。

事發於上月24日晚上7時許，尖東港晶中心一間找換店，男職員與女店主攜同一個裝有180萬港幣的背囊，解款離開找換店，步行至近科學館道時，2名黑衣人上前襲擊，揹背囊的男職員被斬兩刀遭奪去背囊，膊頭後方及左腳受傷浴血。兩名劫匪登上一輛白色私家車逃去。案件由油尖警區重案組第二隊跟進。