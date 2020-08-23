監獄風波 ｜懲教助理被停職　消息﹕洩漏囚犯資料予紀律部隊親友

懲教署一名懲教助理被廉政公署拘拘捕後遭停職。消息指，赤柱監獄一名一級懲教助理懷疑將在囚人士的資料，提供予任職其他紀律部隊的親友，其後被人揭發及向廉政公署舉報。廉政公署經調查後，以涉嫌公職人員行為失當拘捕該名懲教助理。由於該名懲教助理向來獨來獨往，與同僚關係一般，他被停職後內部傳言四起，更有內部WhatsApp群組流傳一後少女的色情片段，指有人疑與在囚毒販女友上床，讓在囚毒販可獲得優待，因沒有兌現承諾而被舉報。惟消息人士指傳言失實，與停職原因無關。 懲教署亦澄清事件指，沒有懲教人員因涉及所述情況而被調查或停職，署方亦沒有接獲相關事件的投訴。

據了解，涉事一級懲教助理在赤柱監獄的探訪室工作，於本月18日被停職。消息指，他被廉政公署以涉嫌公職人員行為失當拘捕，被指將在囚人士資料提供予任職其他紀律部隊的親友。

消息人士亦透露，該名一級懲教助理個性孤僻，平時較「串嘴」，獨來獨往不埋堆，與同僚關係一般。他被停職後內部議論紛紛，猜測他被停職的原因。在部分懲教人員的WhatsApp群組，近日流傳一名少女的色情片段，聲稱片段是與停職一事有關，並提及有傳言指有懲教人員與在囚毒販的女朋友交往甚密，曾承諾會優待在囚毒販，結果沒有兌現承諾，被人向廉政公署舉報。惟消息人士表示，經內部調查後，相信上述傳言失實，與停職事件無關，據悉，該條色情片段並沒有拍攝到男子的容貌。

懲教署回應事件指，就個別傳媒報道懲教助理疑與在囚毒販女友發生關係後被停職的事件，懲教署指是失實報道，並強調根據現時的資料顯示，並沒有懲教人員因涉及所述情況而被調查或停職，署方亦沒有接獲相關事件的投訴。

署方一向十分重視懲教人員的品德、誠信及操守，若任何人員干犯違法行為，定必依法處理。

廉署發言人則表示，根據政策，廉署一般不會評論個別事件。根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，如有足夠資料，廉署必定會按既定程序依法跟進。