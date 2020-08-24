警港島區冚非法賭檔拘153人　賭場流水式經營　設外傭專場

警方本月10至23日期間，針對非法賭檔及違反《預防及控制疾病規例》，展開名為「箭號行動」的打撃非法賭博行動，突撃搜查港島區22個單位，共搗破17間樓上非法釣魚機場及5間非法麻雀檔。行動中共拘捕153男女，被捕人涉嫌「管理賭博場所」﹑「在賭博場所內賭博」及違反限聚令等。 因應港府早前實施的「關閉令」下，持牌遊戲機中心及賭檔均需關閉，部份黑幫於各區舊式住宅等開設「流水式」非法賭檔牟利，當中更有專為非華裔人士而設的賭檔，吸引外傭等人放假前去賭博。

警方於行動中檢獲大量現金。（黃穎津攝）

警方於本月突撃搜查港島區22個單位，包括商廈﹑唐樓﹑私樓﹑車房等，共搗破17間樓上非法釣魚機場及5間非法麻雀檔，並在其中一個非法釣魚機場內破獲小型武器庫。行動中共拘捕153人，包括91男62女，年齡介乎19至75歲，當中17人為非華裔人士，3人為持有雙程證人士；他們分別涉嫌「管理賭博場所」﹑「在賭博場所內賭博」﹑「販毒」﹑「藏有工具可作吸食用途」﹑「違反逗留條件」，及違反因應疫情實施的「關閉令」及「限聚令」，警方同時向其中111名違反限聚令的人士發出定額告票。

港島總區反三合會行動組總督察謝子坤指，警方於行動中一共檢獲約6.3萬元賭款﹑34台釣魚機﹑182張積分卡﹑15張電動麻雀枱﹑24副麻雀﹑冰壺﹑牛肉刀﹑鐵通及小量毒品。他補充，此類非法賭檔主要為流水式經營，經營一至兩周後便會改變地點避免被發現，相信因應疫情影響下，持牌賭檔需關閉，因此不法分子看準時機經營非法賭檔牟利。

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港島總區總督察（毒品/行政及支援）林敏儀表示，黑幫聘用本地或非華裔人士，於區內「睇場」及作「對分仔」，以釣魚機﹑老虎機分數對換，吸引賭客非法賭博，從中抽取一至兩成佣金獲利。她續指，此類場所不時會調高遊戲機難度，令人賭客「輸多贏少」，部份人更一晚輸掉數千元。她補充，部份黑幫看準非華裔及外傭市場，開設專為「同鄉」及外傭而設的釣魚機場，吸引他們放假前來；非法釣魚機場更會兜售毒品或提供免費冰毒作招徠，每日營業額可高達數萬元，而非法麻雀檔則主要吸引街坊光顧，提供免費食物吸引顧客，每小時收費約數十元至百多元，每日可進帳數千元。林敏儀指，行動中破獲的非法賭檔，每個單位大小約為200至500呎，通風環境欠佳﹑疫情下亦未為在場人士量體溫，現場人士更會共用冰毒。

根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。