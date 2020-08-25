觀塘工廈火警釀3傷　疑有人「偷雞」改裝成劏房　月租4600元吸客

昨（24日）晚上8時許，觀塘偉業街126號越聯工廠大廈9樓單位內，懷疑電熱水爐冒煙起火，火警中一家三口吸入濃煙不適，送院治理。記者今早重回工廈，發現涉事樓層疑被人非法改為劏房出租，提升租值回報。而不少單位內可見晾掛衣物、擺放大床及雪櫃，擺設和住家甚為相似。而且租樓網頁亦刊登了相關出租廣告，當中建築面積約280呎的劏房，每月租金為4600元。《香港01》正向地政署及屋宇署查詢，正等候回覆。

涉事樓層另有兩個單位內有大床、雪櫃、熱水壺及晾衫架，驟眼看來甚似劏房單位。（郭倩雯攝）

火警發生後，記者再次到訪越聯工廠大廈，今日兩部升降機已經停用。涉事9樓梯間滿佈積水，積水達半呎深，走廊、天花及牆身亦被濃煙燻黑，且傳來陣陣燒焦味。而涉事起火單位則遺下一堆碎木及灰燼。記者觀察所見，9樓至少有5個劏房單位，當中一間麻雀房內放置一台電動麻雀枱，地上遺留一隻小童鞋，另有兩個單位內有大床、雪櫃、熱水壺及晾衫架，驟眼看來甚似劏房單位。

涉事樓層疑3個月前被改裝 劏房「荀盤」月租4600元

據知，涉事9樓約於3個月前被人改裝為多間劏房出租。記者其後巡視工廈其他樓層，同樣發現有人疑似改裝為劏房出租，當中5樓疑有3個劏房單位，入面分設有3個水錶；7樓則有一單位1劏22個單位，不過據知全部均由裝修公司租用。

其實網上多個租樓網頁亦於8月刊登了越聯工業大廈多個租盤，當中更標榜有「內廁及熱水爐」、「高樓底」，租盤廣告更形容單位「超荀」。而建築面積約280呎的劏房，租金4600至4800元不等。而對比涉事樓層的地板、大門，與租盤廣告的圖片，亦有不少相似之處。

越聯工業大廈是在1969年落成的工大廈，根據觀塘「分區計劃大綱圖」所示，所處位置為「其他指定用途」。《香港01》正向地政署及屋宇署查詢，正等候回覆。

其實工廈住宅在香港已不屬新鮮事。香港樓價騰飛，港人負擔不起住宅價格，為求一個居所，漸漸轉向呎價較相宜的工廈入手。但工廈和住宅的樓宇設計有異，工廈的天然照明與通風，或逃生途徑或消防設施等均不及住宅樓宇來得齊備，因此被改建劏房單位會令住客面臨安全風險。