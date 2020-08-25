大唐狗「啡毛」搭東涌綫列車四圍遊　毛守義工拯救盼尋主人

流離浪蕩的黃色大唐狗「啡毛」，昨日被發現乘搭東涌綫列車，在南昌站下車後於月台及大堂遊走。 本地非牟利動物救援組織「毛孩守護者」接獲求助，到場將「啡毛」帶走，發現牠身上有晶片，欲無法與狗主取得聯絡。由於組織基地已無空位暫養狗隻，短時間內也找不到暫托家庭，義工陪著「啡毛」在狗公園渡過一夜，幸今日成功尋獲暫托家庭。 「毛孩守護者」創辦人陸家捷（Kent）表示，「啡毛」已7至8歲，對上一次打針是2012年，身體不太乾淨及有牛蜱，料被主人放養。現時仍未聯絡到狗主，希望任何人如果知道「啡毛」的資料與他們聯絡。

「毛孩守護者」今日（25日）發文指，昨晚7時許接獲求助，指在南昌站有一隻黃色大唐狗自行乘搭東涌綫列車，由荔景站前往南昌站，然後跑上售票大堂。陸家捷接受電話訪問時表示，義工到場後發現有數名港鐵職員手持帆布包圍該隻唐狗，將牠圍困在停止運作的電梯上。亦有熱心市民以尼龍繩打結捉住牠，以免牠走脫。唐狗表現穩定，義工遂接手及將牠帶走。

經義工檢查後，發現唐狗有晶片。唐狗名字為「啡毛」，雄性，約7至8歲，性情溫文乖巧，不亂叫，性格穩定， 對其他狗隻不抗拒，對上一次打針是在2012年。由於「啡毛」身體較髒，亦有牛蜱，不排除向來被放養。他們曾嘗試聯絡狗主無果。

由於「啡毛」身體沒有大礙，不能送往獸醫診所，而「毛守」基地早已爆滿，亦沒有暫托家庭能接收「啡毛」。因此，義工在狗公園陪「啡毛」過了一個晚上，至今日（25日）成功找到西貢一所暫托家庭，願意暫時照顧「啡毛」。「毛孩守護者」希望盡早尋回狗主，亦呼籲任何人士如有「啡毛」的資料，可與他們聯絡。