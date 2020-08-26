立法會議員許智峯、林卓廷　據悉今早被警方上門拘捕　

立法會議員許智峯及林卓廷，今日（26日）早上分別在facebook表示，警方前往他們的住所將兩人拘捕；民主黨指他們兩人「涉及去年屯門警署案件」；另外，居於天水圍的網媒「熙熙直擊」，據報今早亦被警方上門拘捕。《香港01》記者正向警方查詢事件。

許智峯facebook管理員透露，「許智峯被捕！突然有三名新界北警察來到許智峯家話要搜屋！」林卓廷facebook則指，警方上門拘捕時，指他「涉嫌參與去年721暴動、7月6日屯門警署外串謀他人毀壞財物及妨礙司機公正罪名拘捕他。」

民主黨則在facebook表示，「警察剛分別到寓所拘捕林卓廷及許智峯，指他們涉及去年屯門警署案件」、「另外，警察指林卓廷721事件中涉及暴動罪！」

而據網媒「熙熙直擊」的直播片段顯示，警員上門一刻，首先不斷傳出拍門聲及門鈴聲，「我度門畀人爆緊！相信係警察。」他開門後，警方表示有搜查令，並指因安全問題，首先要開燈，並指不准拍攝，1名相信是男警稱：「立即停止拍攝！我會向你解釋我嘅身份同埋我嘅來意，並且向你出示法庭搜查令！」其後直播中斷。

去年7月6日，有團體發起光復屯門公園行動，當日大會指約有1萬人參與，警方則稱有1,800人參加。遊行結束後，有示威者在西鐵站外集結及堵路，入夜後轉至屯門警署外聚集及叫囂。民主黨立法會議員林卓廷、許智峯當時前往現場進行調停。