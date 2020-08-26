按摩院變陣預約賣淫服務　警放蛇拘12女　檢性感內衣避孕套

新冠肺炎疫情嚴重，按摩院等埸所關閉逾1個月，有賣淫場所負責人「轉陣」改用電話及短訊接受預約，再安排女子前往指定地點提供按摩或賣淫。屯門警區探員經調查及放蛇，鎖定區內6間賣淫場所、拘捕12名女子，包括持雙程證人士、非法入境者及本地人。探員檢獲一批避孕套、潤滑劑、漱口水及性感內衣。警方指，案中的5名非法入境者來自不同省份，她們由5月至8月於深圳蛇口經水路抵港，每人支付約1.2萬元的偷渡費。

屯門警區特別職務隊督察廖敏盈表示，屯門警區收集情報及分析，鎖定區內6間利用非法入境者、內地雙程證及本地女子，提供按摩及賣淫服務的場所。警方發現不法分子通常利用三無大廈單位，他們亦用按摩場所作招徠。廖敏盈指根據第599F規例，已禁止按摩場所營運，不法分子為了逃避刑責，改用接受電話、WhatsApp或Telegram預約，再安排女子前往指定地點，以提供非法按摩及賣淫服務。

警拘捕12名女子 檢避孕套、潤滑劑

警方於8月21日至24日採取行動，拘捕12名女子，包括5名非法入境的內地女子（31歲至38歲）、2名持雙程證的內地女子（31歲及34歲），以及5名本地女子（32歲至48歲），她們罪名分別是「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「非法入境者接受僱傭工作」及違反599F章。

被捕人士中有5人已被落案起訴，包括1名本地女子、2名雙程證內地女子及2及非法入境的內地女子。另外3名非法入境者已交由入境處跟進，另外4名本地女子已經保釋。行動中警方檢獲一批避孕套、潤滑劑、漱口水及性感內衣及約2.3萬元港幣，警方相信行動已經遏止區內非法按摩及賣淫活動。

另外，警方新界北總區刑事部於7月至8月時，進行一個打擊販賣人口的行動，該次行動拘捕104人，當中有不法分子利用非法入境的內地女子進行賣淫活動。

警方重申，根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，當中包括按摩埸所，條例實施其間是嚴禁開放，任何人如違反規定屬刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。