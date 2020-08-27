沙田中學教師疑約援交女學生遭起底　校方：老師已報警

沙田一間中學的老師，疑早前在網上相約一名援交女學生進行性交易，2人在WhatApps商討「交易」截圖，以及男教師進出酒店的相片，近日被人上載網上討論區，男事主迅即被起底。涉事教師所屬中學稱該教師已報警，不方便評論事件。

近日有人在網上討論區發文，聲稱沙田區一間中學的一名中學教師涉嫌網上「約炮」女學生，並張貼多張對話內容的截圖為證。對話內容顯示，男女雙方在商討性交易的內容，女方提出收費2000元，惟男子稱「真係太貴！經濟亦唔好」，又詢問「你夠唔夠秤？」，女方稱自己18歲，並反問「可以接我放學？」。女方表示，未能就「約炮」日期下決定、對此感到害怕，男子回應指他尊重女性，不會強迫她「你再諗清楚係咪要Trade（交易）先啦」。另外，亦有人上載數張一名男子出入酒店的相片。

涉事教師所屬中學稱該教師已就事件報警，不方便評論事件。

教育局：校方正作出跟進，涉事教師已報警

教育局表示，知悉事件後已即時聯絡有關學校，據悉校方正作出跟進，涉事教師已就事件報警。局方指，社會十分重視教師的專業操守，教師的職責是教育學生，守護學生，其言論和行為應合乎專業操守和社會期望，局方會密切跟進事件，並為學校提供所需支援。

根據《香港教育專業守則》，教師應努力讓學生認識到，他們是未來社會的棟樑，「不應利用與學生的專業關係以謀私利」。