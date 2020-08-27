721事件│陳天柱「旗鼓相當」論　鄧炳強：任何評論都是不必要

7.21元朗事件發生逾一年，警方昨日（26日）拘捕13名「非白衣人」，包括當日受傷的立法會議員林卓廷，並控告林卓廷等共7人參與暴動，今午在西九龍裁判法院提堂。新界北總區高級警司（刑事）陳天柱昨日交代案情時，稱事件是由持不同意見及派別人士的對峙及聚集演變成為的暴力衝突事件，又指「無差別」是不正當描述、「雙方勢均力敵、旗鼓相當」，同時改稱警方接獲指示後18分鐘到場，非早前所稱39分鐘。警方的新說法隨即引起全城關注。 警務處處長鄧炳強今午會見傳媒，指警務人員應集中在事實及證據，任何評論都是不必要。

鄧炳強表示，由接報到警員抵達是30多分鐘，昨日陳天柱所講的18分鐘是快速應變部隊接到通知至抵達的時間，鄧認為前者30多分鐘是不理想，與市民期望有落差，警方現時正進行檢討，日後同樣情況如何更快應對。他強調，警方說法無前後不一，由有人報案到應變小隊到場處理，時間為30多分鐘。

鄧炳強對於有人指警方改寫歷史，將「無差別襲擊」變為「旗鼓相當」，他稱警方無意改變歷史，因為歷史自有公論，他認為警務人員應集中在事實及證據，任何評論都是不必要，僘證據顯示有人犯法，便採取拘捕行動。

被問及陳天柱所言是否個人言論或代表警隊看法，鄧炳強稱，一些不必要的形容都會引起很多誤會同揣測，他認不必要，他指陳天柱應該集中陳述事實，不必要作其他形容。

他又指，關於721事件，有人抹黑警方警黑勾結，他再次澄清指控無理，目的是打擊警方執法能力，犯法的人、想犯法的人或想危害國家安全的人得以脫罪，「我想話畀大家聽係唔會成功」。對於報案人被捕，他指，是否拘捕及檢控是基於事實及證據，是報案人或受害人不重要，報案人犯法亦要被捕，報案非免責條款。

他又提及昨日警方未得授權播放新聞片段，引起相關傳媒不滿，他解釋一般情況下會盡量事先與相關媒體聯絡，但昨日事出倉促，無與媒體關絡，但他相信片段倘能令市民得知真相，增加知情權，及有關片段在媒體出現過，希望各媒傳基於公眾利益及知事權不要太介意，警方會確保日後使用片段會與媒體事先聯絡。