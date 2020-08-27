721事件│陳天柱昨稱18分鐘到場　鄧炳強今表示：39分鐘從來冇變

721元朗事件發生逾一年，警方昨日（26日）拘捕13名「非白衣人」，並控告林卓廷等共7人參與暴動。一直備受爭議的39分鐘「無警時分」，昨日新界北總區高級警司（刑事）陳天柱改稱為18分鐘到場，「絕對唔係初時、曾經講過嘅39分鐘」，有關說法引起極大迴響。然而事隔一天，「一哥」鄧炳強會見傳媒，推翻下屬言論，指39分鐘是由有人報案到應變小隊到場處理，從來冇變。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱。（資料圖片）

警務處處長鄧炳強今午5時許見記者。他表示，39分鐘是由有人報案到應變小隊到場處理，時間是39分鐘，「呢個從來冇變，而我亦都覺得我哋重點係要睇呢39分鐘，點解咁耐，係應該快啲」。至於昨天陳天柱所說的18分鐘，是由應變小隊接報至到場處理，「我覺得係由報案到呢個應變小隊接獲通知之前嘅時間，點解要咁耐？係咪應該快啲，係咪可以改善，呢個係我哋都要去檢討。」

他指，30多分鐘到場不理想，與市民期望有落差，警方現時正進行檢討，又強調警方說法無前後不一。