新冠肺炎｜美容院重開首日預訂爆滿　東主嘆新規定削減生意額

本港第三波新冠肺炎疫情稍為緩和，近期確診數字已顯著回報，政府日前已宣布放寬限聚令，美容院等場所今日（28日）起可重開。記者今日到美容院巡察，不少店舖東主均表示，停業一個多月後，今日開業預約已經「爆滿」。不過美容院要遵守政府新加規定，包括每個被分隔的服務範圍不能容納多於二人，所以估計生意額上仍不太樂觀。

美容院已準備了探熱器及消毒用品。（陳諾希攝）

美容院東主林小姐表示，一個多月的美容業限聚令導致生意受挫。她指店舖主要是以熟客生意為主，大部分客人都有購買美容套票。今日美容院重開，預約亦都約滿，她相信未來日子能逐步追回過去一個月所失去的生意額。林小姐續指，政府在4月所發放的3萬元「保就業」基金僅能應付租金，而第三波疫情下政府並沒有推行任何設施幫助美容業界人士。

客人馬太對於放寬美容中心限聚令表示高興，又指已經一個多月沒有享受美容服務業，她期待了今天近一個多月。

同樣經營美容院的東主Cici指，今天的預約已滿，稍後時間將會很忙。由於政府要求美容院在特定條件下重開，當中包括只可服務已預約的客人，以及每個被分隔的服務範圍不能容納多於二人。所以生意額上仍然不太樂觀，惟以上措施能確保美容院衛生情況，令她感到安心。

經營足浴店的林小姐指，今日預約數目並不多，即使已經隔開足浴坐位，依然有很多客人仍然擔心會感染肺炎而沒有來。

政府規定美容院員工須佩戴防護裝備

根據政府規定，復業後美容院所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩或護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於二人等。