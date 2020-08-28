26歲TG頻道SUCK Channel擁有人　被控煽惑他人縱火等七罪今提堂

再多一個反修例運動Telegram群組被警方移除內容。警方前日（26日）在紅磡拘捕一名26歲男子，並控以「煽惑他人作出刑事毀壞」、「煽惑他人縱火」及「煽惑他人作出公眾妨擾」等七項罪名。被捕人今日（28日）稍後將在九龍城裁判法院提堂。警方指被捕人為Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人，行動中又檢走一部電腦及三部手提電話，會利用作進一步調查。

警方指「TG頻道SUCK Channel」煽動他人犯法。（黃穎津攝）

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示前日（26日）在紅磡拘捕一名報稱任職電腦技術員的26歲男子，並控以一項「煽惑他人作出刑事毀壞」、五項「煽惑他人縱火」及一項「煽惑他人作出公眾妨擾」，共七項罪名。被捕人為Telegram頻道「SUCK Channel」擁有人，今日稍後會被帶到九龍城裁判法院提堂。

譚指，是次行動針對載有煽動訊息的網上頻道，去年8月警方有人利用網上社交平台散播暴力和仇恨、煽動他人犯法和使用暴力的訊息，經深入調查後鎖定一個去年8月開始運作的網上頻道，會員超過10萬名。他稱頻道多次發放訊息，煽動他人向持不同意見人士使用暴力，破壞政府建築物、公共運輸設施，以及佔領道路、參與非法集會等違法行為。由於頻道載有不少煽動他人作出違法行為訊息，警方已移除頻道內容。

今（28日）下午2時，警方利用頻道管理員帳號，發出一張警方告示，指此頻道內容已被警方移除，指內容違反香港法例。目前頻道所有信息紀錄已被刪去，但仍有8萬人追蹤頻道。

今（28日）下午2時，警方利用「SUCK Channel」頻道管理員帳號，發出一張警方告示，指此頻道內容已被警方移除，指內容違反香港法例。（Telegram截圖）

警方在行動中檢走一部電腦及三部手提電話，會利用作進一步調查，並已鎖定一些協助管理頻道的人士。