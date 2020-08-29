旺角逾70年歷史喜帖印刷店　月內兩遇竊　87歲老東主喝退撬門賊

旺角一間逾60年歷史的印刷店險被賊人爆竊，全靠八旬東主喝退賊人！周六（29日）凌晨4時許，上海街722號地下一間印刷公司男東主，在閣樓睡覺期間，突聞門外傳出撬門聲。中氣十足的姓徐（87歲）東主，立即高聲喝止，賊人疑因此被嚇退。警員到場後，在閣樓樓梯檢獲1支鐵筆，地舖及閣樓均無損失，警將案件列作「企圖爆竊」處理，年老東主則在場協助調查。 原來上周颱風襲港期間，東主隔壁閣樓已遭賊人爆竊，損失一批古董字畫、金箔、古玩及花樽，令他極為心痛。

年邁的東主徐伯表示，凌晨時分他聽到店內傳出異聲，他立即大叫：「有賊呀！拉賊呀！」他指當時賊人見事敗立即逃去。（黃偉民攝）

年邁的東主徐伯表示，凌晨時分他聽到店內傳出異聲，他查看後發現有賊人，於是立即大叫：「有賊呀！拉賊呀！」他指賊人見事敗立即逃去，嚇得遺下爆竊工具。他稱當時未有擔心會受傷，至今早有警員重返現場調查。

徐伯的兒子表示，印刷公司經營約70年。凌晨4時許父親聽到閣樓有聲，之後大叫有賊。他們立即報警，賊人當時已逃去無終，警員於現場檢獲一袋懷疑爆竊工具，今次事件幸無損失。

不過徐先生指，上周（18日）颱風襲港期間，附近一個屬於他們家族的舖位，平時用作為貨倉，同樣遭到賊人爆竊。「隔離舖開唔到閘，我哋上去一睇先知被人爆咗。」他指鄰舖約80疋紙被偷，另外徐伯一批字畫、古玩及花樽都被盜去。他稱目前已訂購三個閉路電視裝置，以加強店內保安。



逾70年老店 近年行業式微 生意大減

翻查資料，南美公司開業至今超過70年，專門印刷喜帖、利是封，當年用金墨直接印帖，是燙金帖的始祖，店內更有兩台老舊的西德印刷機。87歲的徐伯，是印刷店第二代掌陀人，他自19歲完成中學課程，便幫手經營印刷店。近年行業式微，生意大減，幸好舖位屬自置物業，才可繼續經營。據知，徐先生也認為印刷是夕陽行業，近期生意慘淡。