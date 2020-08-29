留美學生托運愛犬返深圳　寵物無辜命喪赤柱　中介稱合法實走私

近日本港發生兩宗載有貓狗的寵物籠擱淺事件，令人懷疑與寵物走私案有關。從外國運送寵物到中國的手續繁複且不容易獲批，有人求助寵物移民公司，有中介公司聲稱以合法手段運輸，實際以「大飛」走私偷運到內地，導致多隻貓狗命命喪大海。 有留學美國的內地學生早前委託一間中介公司，以合法途徑運送其愛犬Bubu至深圳。Bubu抵香港後卻杳無音訊，其後被發現擱淺在赤柱沙灘上身亡，狗主懷疑死因與走私案有關。消息指，水警追捕走私快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將寵物箱拋落大海逃亡。

一名留學生在美國飼養一隻約1歲比熊混種犬Bubu，她委託一間「Relo Pet Immigrant」中介公司協助把Bubu經香港運回內地。Bubu被安排乘國泰航班於8月16日抵港，中介公司員工接她到八鄉錦上路一間犬舍暫住，並拍攝數張Bubu的相片予狗主，稱8月21日晚上便可以循合法途徑運抵深圳、與主人團聚。

其後中介失去聯絡，留學生遂向本港動物組織求助，並透過其香港朋友聯絡八鄉錦上路一犬舍查詢Bubu去向，惟犬舍回覆指沒有收到有關晶片的犬隻。數天後，留學生接獲香港警察通知在沙灘上發現Bubu的屍體。

《香港01》記者向有關犬舍查詢狗隻去向，犬舍職員回覆指，如客人能提供狗牌、晶片登記等資料，犬舍便會提供暫託服務，但實際無從得知客人是否從事走私活動。犬舍職員表示會根據記者提供的晶片資料，核實是否曾暫養相關狗隻。

動物義工：中港走私寵物十分常見

動物義工Ivy指，中港偷運犬隻十分常見，幾乎每日都有狗隻由大陸偷運來港。她解釋，自從本港收緊公眾衞生（動物及禽鳥）（動物售賣商）規例》（第139B章），許多繁殖場遷至內地，再走私狗隻來港出售。

合法途徑入境內地：10天內委託獸醫簽健康證明書

漁護署資料顯示，主人欲從香港帶同寵物入境內地，可於入境前10天內委託獸醫簽發註有防疫注射日期等資料的健康證明書，再帶防疫紀錄卡到漁護署加簽蓋章，並經指定的深圳灣口岸及落馬洲口岸入境內地。每人每次可帶一隻貓狗。

中介聲稱每年托運一萬隻寵物 惟辨公室設於私人屋苑

「Relo Pet Immigrant」中介公司網頁顯示，標榜十多年來致力發展專業型的寵物出國、回國服務，每年協助托運約10000隻寵物，有豐富的運輸經驗，團隊的直營網點遍布香港及內地等16個城市，國際網點更包括美國、加拿大、澳洲、新西蘭、法國、德國新加坡、馬來西亞等國家。

該公司網頁內只列出北京、上海、廣州及香港辦事處的地址，惟香港辦公室竟設於粉嶺私人屋苑綠悠軒，且沒有提供詳細樓層。記者透過微信聯絡中介查詢詳情，但沒有收到回覆，該公司的微信最後更新為8月10日，微博最後更新則為7月16日。

「Relo Pet Immigrant」中介公司網頁顯示，標榜十多年來致力發展專業型的寵物出國、回國服務，每年協助托運約10000隻寵物。（網上資料）

外國貓狗運返內地被走私客拋落海



上周五（21日），水警及海關採取聯合反走私行動追捕兩艘快艇，有私梟為減輕重量加速逃避追捕，將寵物箱拋落大海逃亡，其中一艘走私快艇逃返內地。人員在長洲對開截獲一艘走私快艇，在船上發現 4個膠籠內藏12隻狗，全部狗隻均有晶片註冊，是有人飼養的犬隻。

至本周三及本周四（26至27日），在赤柱及南丫島亦相繼發現藏有共15隻貓狗屍體膠籠擱淺，警方懷疑三案有關連，遂合併調查。據了解，那些貓狗來自外國，調查人員相信有居住外國的中國公民近期返回內地生活，欲安排愛犬愛貓返內地團聚，但外國運送動物入境中國的手續繁複亦不容易獲批，有人求助寵物移民公司，詎料有人將動物運來香港後，竟以「大飛」走私方法偷運到內地。消息指，部分居於外國寵物主人已主動聯絡本港執法機構了解事件，他們聲稱循正途手續付運貓狗出國返內地，不知道會被人用走私方法偷運。