輕鐵兆康站列車尾轆出軌　港鐵搶修　614、614P綫服務受阻

港鐵表示，晚上約8時25分，輕鐵兆康站發生事故，614綫服務受阻。一架往元朗方向610的單卡輕鐵，進入兆康站一號月台時，車尾有車輪在一個道岔位置上出軌。事發時車內有20名乘客，事後所有乘客已獲安排離開車廂，初步調查相信無人受傷。港鐵正調查事故原因，並向受影響乘客致歉。

警方於晚上8時58分接獲報案，指輕鐵兆康站有輕鐵出軌，事件中無人受傷。現場所見，涉事輕鐵的後左轆偏離路軌，有工程人員在現場搶修，兆康站的一號及六號月台暫停服務。