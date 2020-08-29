輕鐵兆康站列車尾轆出軌　港鐵搶修　614、614P綫服務受阻

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港鐵表示，晚上約8時25分，輕鐵兆康站發生事故，614綫服務受阻。一架往元朗方向610的單卡輕鐵，進入兆康站一號月台時，車尾有車輪在一個道岔位置上出軌。事發時車內有20名乘客，事後所有乘客已獲安排離開車廂，初步調查相信無人受傷。港鐵正調查事故原因，並向受影響乘客致歉。
警方於晚上8時58分接獲報案，指輕鐵兆康站有輕鐵出軌，事件中無人受傷。現場所見，涉事輕鐵的後左轆偏離路軌，有工程人員在現場搶修，兆康站的一號及六號月台暫停服務。
受事件影響，輕鐵614綫往元朗方向改道，將不停杯渡站至鳳地站；614P綫往兆康方向改道，將不停杯渡站至兆康站。港鐵安排免費接駁巴士行走「屯門站來回兆康站」。
兆康站一列610綫列車偏離軌道。（余睿菁攝）
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港鐵晚上10時半交代事件。車務營運總管黃琨瑋表示，今晚8時25分，一輛610綫單卡輕鐵進入兆康站一號月台，車尾轉向架的車輪，經過道岔時偏離。當輕鐵停下後，車長立即通知控制中心，並安排車上20名乘客離開，事件中無人受傷。港鐵已安排維修人員搶修，並就事件進行詳細調查。港鐵亦已安排人手於受影響車站協助乘客。黃琨瑋指，港鐵非常關注事故，向受影響乘客致歉。港鐵將會安排相關輕鐵返回車廠作調查。港鐵會確保安全情況下恢復服務，屆時再向乘客公布。
港鐵車務營運總管黃琨瑋交代事故詳情。（余睿菁攝）