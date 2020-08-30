石排灣邨童黨欺凌　一男三女涉普通襲擊被捕　警：起因為感情糾紛

石排灣邨遊樂場童黨欺凌事件，13歲遇襲女童報案，西區警區刑事調查隊接手調查後，於香港仔拘捕一名18歲青年和3名年齡介乎13至14歲的女童，他們涉嫌「普通襲擊」。警方召開記者會交代案情，指受害人與施襲者互相認識一段時間，事件起因為感情糾紛。被捕3名女童為學生，該名18歲青年則報稱任職侍應。

網絡流傳短片，一班青年男女在石排灣邨一遊樂場聚集，其中1名身穿校服的女生，當眾掌摑另1人；在場8名圍觀少年不但未有阻止，反而歡呼及起哄。警方表示，周六（29日）接獲一名13歲女童報案，指她於周四（27日）在香港仔石排灣邨一公園被人襲擊，案件列普通襲擊。西區警區刑事調查第二隊總督察何恩傑交代案情指，受害人與施襲者互相認識一段時間，事件起因為感情糾紛。據了解，疑有人與別人爭奪男友引起糾紛。

被捕3名女童為學生，該名18歲青年則報稱任職侍應，被捕人沒有黑社會背景，案中亦無使用武器。警方強調重視青少年暴力案件，呼籲青少年應以合情合理方法處理任何問題，而非以暴力解決，如對案件有任何資料提供，可致電3660 1382與西區警區刑事調查隊第七隊聯絡。