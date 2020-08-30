831一周年｜數十人旺角商場叫口號　警票控29人拘2男　檢仿製槍械

明天為831太子站衝突事件一周年，有網民發起「毋忘831太子站一周年」活動，號召今午（30日）於旺角朗豪坊及新世紀廣場聚集。下午近3時，新世紀廣場有數十人在各樓層聚集及高叫口號，大批防暴警員進入商場驅散及拉起封鎖線，期間截查多名現場人士。至下午5時，朗豪坊亦有人聚集及叫口號，防暴警其後亦入商場截查。 警方表示，今午共票控29人涉嫌違反限聚令，並指有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號，有機會觸犯《香港國安法》下相關罪行。另外，警方在旺角拘捕2名男子，一名16歲男子涉嫌管有仿製火器，搜獲一支仿製槍械；一名39歲男子涉嫌管有違禁武器被捕，搜出伸縮棍。

【20:18】警方表示，下午3時起，旺角MOKO 新世紀廣場內有人羣集結及叫囂，集結人士有機會干犯《公安條例》及限聚令的相關罪行。有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號，有機會觸犯《香港國安法》下相關罪行。下午3時許，警員進入旺角MOKO 新世紀廣場執法，共票控14人，9男5女，涉嫌違反限聚令。

另外，下午5時起，有人羣在旺角朗豪坊商場集結及叫囂，亦有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號。他們的行為有機會干犯《公安條例》、限聚令、及《香港國安法》下相關罪行。下午5時許，警員進入旺角朗豪坊商場執法，共票控15人，13男2女，涉嫌違反限聚令。

【20:08】警方表示，下午3時許，警方在旺角港鐵站收費區截查一名16歲男子，並於該名男子的斜孭袋內搜獲一支仿製槍械。該名男子涉嫌管有仿製火器被捕。

另外，傍晚5時許，警方於旺角砵蘭街近奶路臣街截查一名39歲男子，並在他的斜孭袋內搜獲一枝伸縮棍。該名男子涉嫌管有違禁武器被捕。

警方譴責有人在鬧市持有仿製槍械及伸縮棍等武器，對公眾安全及公共秩序造成威脅。警方重申，絕不容忍任何違法暴力行為並會繼續密切留意情況，作出適當部署，如遇有任何違法行為，定必嚴正執法，採取拘捕行動。

【19:15】朗豪坊﹕防暴警離開商場及登上警車。

【18:56】朗豪坊﹕現場仍有零星的人聚集及叫口號，亦有人向警員舉標語。

【17:53】朗豪坊﹕防暴警進入朗豪坊，呼籲在場人士散去，並截查至少3名男女，向他們發限聚令告票。早前一名戴紅帽的男子在朗豪坊外被警員截查，據悉他其後被押上警車帶走，暫未知原因。

【17:40】朗豪坊﹕有大批防暴警員在熟食中心通往朗豪坊的行人天橋上戒備。有商舖落閘。當時商場內已無人聚集叫口號。

【17:36】警方表示，下午約5時起，有人羣在旺角朗豪坊商場集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行。而在人羣聚集期間，有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號，有機會觸犯《香港國安法》下相關罪行。警方要求集結羣眾停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動。警方不排除會進入商場執法，果斷採取拘捕行動。

大批警員在旺角熟食中心通往朗豪坊的行人天橋上戒備。（余睿菁攝）

【17:29】新世紀廣場聚集的人已全部散去，現時在朗豪坊內有數十人叫口號。

【17:02】朗豪坊﹕有人情緒激動，上前斥罵白衣男子。職員嘗試調停，白衣男子指「我唔使你哋保護」，又指現場多人挑釁，而他只是獨自一人。現場有不少人包圍叫囂，要求男子戴回口罩。白衣男其後由保安護送入升降機離開。

【16:59】朗豪坊﹕一名白衣男子除下口罩大叫「泛民死全家」，有職員曾作出勸喻，男子指「我呼吸緊」。現場亦有其他人士高叫反修例口號。

【16:54】警方表示，下午3時許，旺角MOKO 新世紀廣場內有人羣集結及叫囂。警方共票控11人，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（限聚令）。下午3時起，旺角MOKO 新世紀廣場有人聚集叫口號，集結人士有機會干犯《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的相關罪行。有人一度高叫「光復香港 時代革命」的口號，有機會觸犯《香港國安法》下相關罪行。截至下午4時半，警方在旺角共票控6男5女，涉嫌違反限聚令。

【16:10】朗豪坊﹕有網民號召下午4時在朗豪坊聚集，商場外有大批警員戒備。

【16:10】新世紀廣場﹕警方進駐商場後，仍有人高叫口號，現場所見，防暴警在不同樓層共截查十多人。

下午4時，朗豪坊外有大批警員戒備。（余睿菁攝）

【15:58】新世紀廣場：立場新聞記者陳朗昇一度與警員發生爭執，他表示自己被警員推撞後，反被對方指責，其後有警員協助調停。

【15:45】新世紀廣場：警方要求部份記者出示記者證，其後放行他們；警方於商場位置拉起橙色封鎖線。

【15:36】警方於社交媒體表示，新世紀廣場內有人羣集結及叫囂，集結人士有機會干犯《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的相關罪行，警方已經進入商場執法，要求集結人羣立即停止聚集，否則會進行票控或拘捕行動。警方呼籲集結羣眾停止集結及立即離開，市民亦不應參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。

【15:29】新世紀廣場：至少30名防暴警進入商場位置，有警員呼籲在場市民離開，部份商戶落閘。

【15:14】新世紀廣場：數十人於商場各樓層高叫口號，有人播放反修例歌曲《願榮光歸香港》 ，有人於地面擺放多張文宣，包括「指鹿為馬」等紙張 。

【14:57】新世紀廣場：親建制人士石房有出現於新世紀廣場中庭位置，以手機拍攝在場記者，高叫「你睇下你地有幾多假記者」﹑「唔好再搞亂香港」﹑「光咩復香港啊？」，其後進入旺角東站離開，而旺角東站外的警員未有所動作。

【14:40】朗豪坊有人舉起蘋果日報表態；新世紀廣場有十數人高叫口號，有人舉起「毋忘831」標語。

【14:30】新世紀廣場外有多部警車在場戒備，有警員一度進入商場內巡視後離開；另外，旺角地鐵站有警員截查市民。

【14:05】朗豪坊：門外約有10名警員在場戒備，市民可如常進出商場及地鐵站位置，商店正常營業，現場暫時平靜。

【14:00】警方於社交媒體表示，留意到有網民呼籲今日到旺角及尖沙咀一帶進行公眾聚集，警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。警方補充，絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。

↓↓8.31太子站衝突↓↓

+ 3 + 3 + 3

去年8月31日太子站發生嚴重衝突，警方於月台及車廂追捕示威者時使用武力，引起社會極大爭議；而當晚消防處公佈的傷者人數曾有變動，導致傳出當日有死者的說法，而相關說法遭警方﹑消防處﹑港鐵等人否認。