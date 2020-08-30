樽裝飲品掩人耳目　警粉嶺拘兩非華裔毒販　檢約值1.7億元毒品

跨國販毒集團以樽裝飲品掩人耳目，將毒品入口香港，警方根據線報上周四（27日）在粉嶺拘捕兩非華裔毒販，檢獲約值1.7億元毒品。

跨國販毒集團以樽裝飲品掩人耳目，將毒品運入香港，警方根據線報上周四（27日）在上水拘捕兩南亞裔毒販，檢獲約值1.7億元毒品。（鄧詠中攝）

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示今年檢獲的冰毒及海洛英數目，已超過2018年及2019年總和。他形容毒販運毒手法層出不窮、無所不用其極，早前檢獲以大型機器、榴槤販毒案件，亦有發現過在紅酒內藏毒，今次警方在樽裝飲品內查獲178公斤毒品，市值約1.7億元。

毒品調查科總督察（行動）葉秀蘭指警方根據線報打擊跨國販毒，深入調查後上周四（27日）突擊搜查粉嶺安樂村一個工廈單位，拘捕2名當時正搬貨的非華裔男子。他們一人持香港身份證，一人持行街紙；其中一人報稱無業，另一人報稱從事運輸，年齡介乎27至33歲。葉表示單位內有過千箱貨品，警員在超過一萬樽飲品內，搜出當中305樽果汁樽內藏有毒品，其中150樽共88公斤冰毒、143樽共82公斤海洛英，另外12樽共8公斤氯胺酮，未能確定毒品來源，但警方破獲毒品時貨物完整，相信未有流出市場。

葉秀蘭續稱被捕人士沒有三合會背景，為跨國販毒集團成員。二人被控以販運危險藥物罪，明日在粉嶺裁判法院提堂。據了解貨物中有多款果汁，主要為蘋果汁、橙汁、西柚汁及石榴汁，單位內過千箱貨品，一個紙箱內或藏有數樽裝了毒品的果汁樽。由於毒販所用的膠樽被招紙密封，所以未能從表面看到所藏物，相信粉嶺工廈地址作用為貨倉。

鄒旺忠補充，因應戰亂、經濟和個別國安就禁毒政策改變，全球毒品產量及檢獲量10年以來呈持續上升趨勢，並維持高水平。個別毒品如冰毒、可卡因檢獲量相比10年前，創下倍數新高。根據警方數字，可卡因以外檢獲毒品數量明顯上升。2020年1月至6月，警方檢獲冰毒348公斤、海洛英43公斤，相比去年同期16公斤及23公斤，分別上升20倍和一倍。

加上新冠肺炎疫情下，人流出入境管制收緊，販毒集團以較高成本的貨運方式運毒入境，近年毒品價格上升，亦引致單一案件檢獲毒品數字上升。2020年1月至今，警方檢獲超過一億元毒品的單一案件已達4宗，比較上兩年嚴重。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。