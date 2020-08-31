西貢野豬遭捕獸器夾傷　背部受傷前右腳骨折　漁護署：人道處理

西貢有野豬遭捕獸器夾傷，背部傷口有烏蠅蟲出現。上周三（26日）香港野豬關注組接獲市民通知，稱於西貢發現一隻消瘦的野豬，牠身體被夾在捕獸器內，背部有傷口，傷口滋生烏蠅蟲。義工接獲通知後，立即聯絡漁護署人員，連日來署方人員與義工於西貢四處尋找受傷的野豬，由於野豬身上有傷口，義工甚是擔心。 至昨日（30日），香港野豬關注組接獲漁護署通知，稱成功捕捉涉事野豬，並已送往政府動物管理中心觀察。

涉事野豬昨日已被捕捉。（香港野豬關注組Facebook圖片）

香港野豬關注組於Facebook發帖文稱，據悉野豬經初步診斷，背部傷口潰爛，而後腳亦可能出現骨折情況。惟發現時，身上疑似的捕獸器已脫落。關注組表示，若野豬傷勢並不嚴重，漁護署應進行短暫治療及照料，然後放回原處，由義工繼續監察，「既然野豬能捱到今天，自是命硬，不到最後關頭，都不要選擇人道毀滅的方式，結束牠的性命。」

向來關注動物權益的立法會議員鄺俊宇稱，大型捕獸器是非常殘忍及需要禁絕。鄺俊宇表示，野豬亦是生命，希望署方可以悉心照顧受傷的野豬，避免人道毀滅處理，讓野豬可以快點痊癒，重返牠的家。

漁農自然護理署（漁護署）回覆《香港01》查詢稱，昨日（8月30日）收到市民報告，指有一隻背部受傷而且非常虛弱的野豬在西貢出沒。本署立即派員到場將野豬捕捉，並送到本署轄下的動物管理中心接受觀察。經獸醫檢查後，發現該野豬傷勢嚴重，前右腳骨折，而且非常虛弱。基於人道考慮，已於今天（31日）為野豬進行人道處理。

今年1月至8月31日，漁護署共接獲兩宗野生動物被非法放置的捕獸器弄傷或夾斃的報告，其中一宗受傷個案涉及野豬。



西貢有野豬遭捕獸器夾傷，背部傷口被烏蠅蟲侵食。（香港野豬關注組Facebook圖片）

根據《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》），任何人未經許可，不得管有狩獵器具（當中包括捕獸器），亦不得使用狩獵器具狩獵野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元。