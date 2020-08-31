北大嶼公路電單車撼「箭嘴車」風琴防撞欄　鐵騎士送院亡　

北大嶼山公路入機場方向近欣澳發生奪命車禍，今晚9時43分，一輛電單車與一輛工程車相撞，電單車車翻人仰，鐵騎士重傷昏迷，傷者被送往醫院搶救，卒傷重不治。 據了解，當時有數輛道路工程車輛組成車隊，在北大嶼山公路往機場方向慢線行駛，慢速行駛，沿途亮起黃色警示燈及「箭嘴燈」指示後來車輛靠右行，以便工程人員進行道路維修及檢查。期間，當維修車隊途至欣澳近深水角配電站對開時，一輛綿羊仔車輛駛至，撞向車隊最後一輛「箭嘴車」，該車雖然已裝配了風琴式防撞欄，但電單車撞向防撞欄的尾板後，電單車車頭嚴重損毀，防撞欄卻只是輕微劃花。43歲電單車姓余男司機，由救護車急送醫院，搶救後證實不治。 警方將案件列作「致命交通意外」跟進，正調查意外原因。

+ 3 + 3 + 3

警方表示，正調查8月31日晚上在大嶼山北發生的致命交通意外，意外中一名43歲姓余男子死亡。晚上9時43分，一名55歲姓黃男子、及該名43歲姓余男子，分別駕駛特別用途車輛及電單車，順序沿北大嶼山公路往機場方向行駛。當駛至近打棚埔，據報電單車懷疑失控撞向特別用途車輛。電單車司機身體多處受傷，昏迷被送往北大嶼山醫院治理，於晚上10時48分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661-1300或3661-1346與調查人員聯絡。