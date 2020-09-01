港鐵將軍澳站護衛員遇襲　浴血倒地昏迷　疑兇被捕

港鐵將軍澳站發生持刀傷人案，消息指護衛員被人以鎅刀割頸，浴血昏迷。今（1日）下午4時許，將軍澳站近B出口恆生銀行，有人持刀斬傷護衛員，多人目擊報案。救護接報趕到現場，發現有兩人受傷，其中一人手部受傷，另一人則傷勢未明。警方當場拘捕一名男子。網上圖片可見，受傷護衛員浴血倒臥地上，身旁有港鐵職員協助處理事件。他其後由救護車送往將軍澳醫院搶救。另一名護衛員則面部及手受輕傷，於現場協助警方調查。警方正調查疑兇動機。 現場消息指，3名護衛員前往將軍澳港鐵站檢查維修恆生櫃員機時，突然有一名前同事出現，以鎅刀割傷其中一人的頸部。警方衝鋒車接報趕抵，當場拘捕兇徒。男傷者陷入昏迷，被救護車送院。

+ 13 + 13 + 13

死者所屬的衞安有限公司（Guardforce）表示，對於有員工在工作期間遇害，公司全體人員均表示哀傷悲痛。案件已交由警方進行深入調查，衞安不便評論。衞安對受害員工家屬表示深切慰問，將設法協助家屬渡過難關。

恒生銀行發言人表示，今午約5時，銀行收到外判公司通知，表示有護衛員在港鐵將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷，已送院治理。發言人指，相關的維修工作不涉及現金處理，外判公司亦表示事件中並無金錢損失。至晚上約7時30分，銀行收到外判公司通知，表示相關護衛員已離逝。恒生十分關注事件，會與外判公司作跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。

銀行內地上遺下大灘血跡。（網上圖片）

港鐵發言人表示，今午將軍澳站客務中心職員收到乘客報告，指B出入口有銀行保安員被人襲擊，港鐵馬上報警求助，並召喚救護車。車站職員上前了解情況，當時已有站內醫務所的醫護人員進行急救，車站職員協助及維持秩序。目前B出入口暫時只准進入，乘客可使用其他出入口。港鐵指，事件已交由警方處理。