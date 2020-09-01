831一周年｜孕婦丈夫獲保釋　心急趕赴醫院探老婆　稱感擔心

昨日為831一周年，太子及旺角多處有人聚集，防暴警重兵戒備，多次截查途人及舉旗推進，其間有孕婦被警拉跌，其丈夫涉嫌公眾地方行為不檢被捕。孕婦丈夫馮先生今日下午獲准保釋，他在油尖旺區議員余德寶陪同下見記者，於旺角工作的馮先生指，昨晚下班後，與太太途經旺角亞皆老街，欲前往巴士站搭車離開，「係放工必經之路，就咁啱唔好彩，經過嗰個位，撞到正一正，走唔甩」。馮先生指，太太經檢查後，現時母子平安，但他仍感到很擔心。而馮自己背部、手臂多處有傷口，「依家都痛，一出汗就痛。」。

↓831一周年﹕孕婦被警拉跌 丈夫激動中椒被捕↓

問及警方否認拉倒太太，馮先生稱，當時應該有網媒影到晒，「唔到佢（警方）抵賴。」對於會否向警方追究，馮先生稱「容後再講」。

余德寶稱，馮先生涉嫌公眾地方行為不檢被捕，今日下午獲准保釋外出，而馮太今日亦可出院，馮先生正前往醫院接太太出院。

事發於昨日（31日）晚上10時許，馮先生在亞皆老街指斥防暴警推進時撞及其懷孕妻子，防暴警突然衝前作出拘捕，以手繞過孕婦肩頸及拉住其丈夫，將他們拉向警方，結果孕婦被拉至跌在地上，丈夫則中椒不適，夫婦二人送院。丈夫事後涉嫌公眾地方行為不檢被捕，被帶往旺角警署，至今傍晚獲准保釋候查。