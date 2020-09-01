將軍澳站解款員遭利刀割頸亡　警改列謀殺案　前同事被捕

港鐵將軍澳站發生持刀傷人案，解款員被割頸，浴血昏迷送院亡。34歲衛安（Guardforce）解款員今午與同事維修站內銀行櫃員機時，30歲的前同事突然現身，用一把12吋長的西餐廚刀割向男事主頸部，事主中刀浴血，倒地昏迷不醒。警方接報趕至，拘捕該名前同事。男事主送院搶救後不治，警方列作謀殺案處理。 據了解，被捕男子疑被人排斥，去年5月離職，因積怨而犯案。他亦報稱手腳擦損，被送院治理。

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事發於下午4時許，據了解，一名34歲姓李的解款員與至少2名同事，奉召到將軍澳站的恆生銀行維修櫃員機，突然有一名男子手持一把長12吋的西餐廚刀衝至，不由分說便向事主施襲及割向其頸部，事主走避不及中刀，全身浴血倒地，多名途人目擊事件及報警。其間有人將兇刀踢至附近一間診所內。警方衝鋒隊到場兜截，當場拘捕一名30歲姓張男子。網上圖片可見一名男子雙腳赤裸，在案發現場附近的行人路被警員制服，懷疑是涉案兇徒。

李男重傷昏迷，倒臥在恆生銀行的櫃員機前，一地鮮血，有港鐵職員上前協助，亦有相信是附近診所的醫生及護士幫忙急救；他的同事亦在過程中，左面及右手受傷。兩人由救護車送院治理，惟李男經搶救後，延至晚上近7時證實不治。警方將案件改列作謀殺。

據了解，被捕男子為事主的前同事，疑被人排斥，去年5月離職，因積怨而犯案。他亦報稱手腳擦損，被送院治理。警方初步相信事件不是劫案，未有發現金錢損失，不排除事件涉及私人恩怨。

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恆生銀行發言人表示，今午約5時，銀行收到外判公司通知，表示有護衛員在港鐵將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷，已送院治理。發言人指，相關的維修工作不涉及現金處理，外判公司亦表示事件中並無金錢損失。至晚上約7時30分，銀行收到外判公司通知，表示相關護衛員已離逝。恒生十分關注事件，會與外判公司作跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。

港鐵發言人表示，今午將軍澳站客務中心職員收到乘客報告，指B出入口有銀行保安員被人襲擊，港鐵馬上報警求助，並召喚救護車。車站職員上前了解情況，當時已有站內醫務所的醫護人員進行急救，車站職員協助及維持秩序。目前B出入口暫時只准進入，乘客可使用其他出入口。港鐵指，事件已交由警方處理。