將軍澳站護衛員遭利刀割頸亡　前同事涉謀殺及傷人被捕

港鐵將軍澳站發生斬人命案，護衛員遭利刀狂斬頭面及割頸，浴血昏迷送院亡。34歲衛安（Guardforce）護衛員今午（1日）與同事及技術員維修站內銀行櫃員機時，30歲的前同事突然現身，用一把12吋長的生果刀狂斬男事主的頭及面，傷及頸部，事主中刀浴血，倒地昏迷不醒。護衛員同事及技術員嘗試阻止疑兇時亦受刀傷。途人合力制服疑兇，警方即時將他拘捕。男事主送院搶救後不治，警方列作謀殺及傷人案處理。 據了解，被捕男子疑被人排斥，去年5月離職，因積怨而犯案。他報稱不適，被送院治理。

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將軍澳警區刑事總督察阮成熙晚上交代案情。

將軍澳警區刑事總督察阮成熙晚上交代案情表示，下午約4時45分，34歲姓李死者與另一護衛員，陪同一名技術員，到將軍澳港鐵站內維修櫃員機，一名男子突然用12吋長生果刀襲擊李的頭部及臉部，李男浴血倒地。另一護衛員及技術人員嘗試制服兇徒，糾纏期間亦受刀傷。兇徒之後往B2出口逃去，被途人制服。網上圖片可見，一名男子雙腳赤裸，在案發現場附近的行人路被警員制服，懷疑是涉案兇徒。警方到場拘捕30歲姓張男疑犯。

李男重傷昏迷，倒臥在恒生銀行的櫃員機前，一地鮮血，有港鐵職員上前協助，亦有相信是附近診所的醫生及護士幫忙急救；護衛員同事及技術人員亦受刀傷，其中一人左面及右手被斬傷。三人由救護車送院治理，惟李男經搶救後，延至晚上6時47分證實不治；另兩人經治理後情況穩定。警方將案件列作傷人及謀殺。

警方調查所得，疑兇與死者屬前同事關係，案發時被捕男子已離職，相信涉私人恩怨，警方將循兩人過往糾紛、私人恩怨、相識記錄作調查。被捕男子報稱不適，不適合錄取口供，現時留醫將軍澳醫院。據了解，被捕男子為事主的前同事，疑被人排斥，去年5月離職，因積怨而犯案。

警方表示，死者並不是負責解款工作，當時陪同技術員維修櫃員機，因此未有配槍。警方於附近檢獲兇器。案件交由將軍澳重案組第2隊跟進。警方感謝現場市民勇敢行動，制服涉案男子。警方呼籲若有人目擊案發經過，可致電3661 0744與警方聯絡。

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死者所屬的衞安有限公司（Guardforce）表示，對於有員工在工作期間遇害，公司全體人員均表示哀傷悲痛。案件已交由警方進行深入調查，衞安有限公司不便評論。衞安有限公司對受害員工家屬表示深切慰問，將設法協助家屬渡過難關。

恒生銀行發言人表示，今午約5時，銀行收到外判公司通知，表示有護衛員在港鐵將軍澳站維修自動櫃員機期間受傷，已送院治理。發言人指，相關的維修工作不涉及現金處理，外判公司亦表示事件中並無金錢損失。至晚上約7時30分，銀行收到外判公司通知，表示相關護衛員已離逝。恒生十分關注事件，會與外判公司作跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。

港鐵發言人表示，今午將軍澳站客務中心職員收到乘客報告，指B出入口有銀行保安員被人襲擊，港鐵馬上報警求助，並召喚救護車。車站職員上前了解情況，當時已有站內醫務所的醫護人員進行急救，車站職員協助及維持秩序。目前B出入口暫時只准進入，乘客可使用其他出入口。港鐵指，事件已交由警方處理。