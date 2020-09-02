唐狗被放車尾箱　行車時車冚險夾頭　愛協強烈譴責轉介警方跟進

網上流傳一段唐狗被置放車尾箱短片，引起網民撻伐狗主，片段相信攝於西貢，一隻唐狗被放於私家車車尾箱，車冚以繩索綁定無法完全打開，私家車行駛期間，好奇的唐狗不斷將頭部伸出車尾，車冚險夾唐狗頭部。愛協接獲多名市民通報，已就事件聯絡警方，並強烈譴責涉事者的行為。香港犬隻訓練總會創辦人直斥狗主離譜，指車冚開合時或會拍打唐狗頭部，與虐待唐狗無異。 《香港01》就向警方查詢事件。

一隻唐狗被放在私車家車尾廂。（網上片段截圖）

愛協發言人表示，熱線接獲多名市民的通報，指有人拍攝到有一狗隻被放置在一輛行駛中的私家車車尾箱內，當時狗隻數度嘗試從車尾箱伸出頭部，車尾箱蓋上下開合，情況令人極度擔心。協會接報後已立即就此事主動聯絡警方，據悉警方將會跟進事件。短片中的行為顯示狗隻的生命隨時受到嚴重威脅，協會對此感到極度憤概，並強烈譴責涉事者的行為。我們重申寵物主人必須謹慎履行主人的責任，將寵物放置於一個有存在危險的環境和空間是極度不當。

香港犬隻訓練總會創辦人張松照看畢片段，直斥狗主離譜，將身形不小的唐狗放在車尾箱，雖然以繩索綁住車冚免完全打開，令唐狗跌出車，但車冚無固定，路面凹凸不平時，行車期間車冚會拍打唐狗頭部及身軀，與虐待唐狗無異，行為不人道。他指出，帶狗隻外出，將牠們放在車尾坐位，讓他們有足狗的跳動空間，並以狗繩固定在車廂內。