護衛員謀殺案│疑犯留醫未錄口供　母：依家好唔開心

一名34歲衛安（Guardforce）護衛員昨午（1日）於港鐵將軍澳站遭前同事斬斃。消息稱，30歲疑犯今日仍然留醫，醫生認為他不宜會面，警方暫未能錄取口供。據知，疑犯於衛安工作時曾遭孤立，事發時他藉打招呼接近向死者等人，對方因前同事身份而降低戒心，終釀悲劇。疑犯母親今向記者表示「依家好唔開心」。工會指，解款員及護衛員保安級別應客戶要求而定，護衛員一般毋須持雷明登等裝備，促業界重新檢視並提高裝備。

疑兇被警員拘捕。（網上圖片）

30歲姓張疑犯犯案後報稱不適送院，其情況不宜會面，故仍未落口供。據知，張性格孤僻，於衛安工作時因編更問題，與同事有嫌隙，曾遭孤立，他去年5月離職，現任職司機。張母得悉事件後滿面愁容，今向記者透露「依家好唔開心」，但對兒子是否被職場欺凌及被捕等均拒絕回應。

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前同事打招呼降警覺性

據悉，34歲死者李詠豪有一名要好女朋友。事發時，李與另一名衛安護衛員陪同一名技術員，於將軍澳站內維修銀行櫃員機。據知，當時姓張疑犯上前打招呼，由於是前同事，眾人均降低警覺性，詎料張突然用12吋長生果刀襲擊李的頭部及臉部，李血流如注，重傷不治。

護衛員毋須持槍 工會促檢視裝備

香港護衛及物業管理從業員總會麥億昌表示，工會正了解死者家屬情況以提供協助。麥指，解款員一般3至4人一組進行解款，身穿防彈背心及戴頭盔，1人持雷明登、1人提錢箱，其餘則負責看守保護；而是次事主為陪同技術員進行維修，不會打開夾萬，部分客戶不會要求裝備與解款時相同，毋需槍、防彈背心及頭盔。工會今向業界發信，促重新檢視維修工作時的護衞員裝備，或需提高以保障安全。

盈健3醫護助急救 冀死者屬節哀順變

李遇襲後，站內盈健診所醫護人員曾到場協助。盈健集團發言人表示，當時當值醫生何成輝聞訊後，立即帶同兩名助護及急救用品到現場急救，直至救護員到場。知悉傷者最後傷重不治，盈健深感遺憾，希望家屬節哀順變。

事發於昨日下午4時45分，衛安護衛員李詠豪與同事及技術員，維修站將軍澳站內銀行櫃員機時，30歲的姓張前同事突然現身，用一把12吋長的生果刀狂斬李的頭及面，疑傷及頸部，事主中刀浴血，倒地昏迷不醒，同行2人嘗試阻止疑兇時亦受刀傷。最後途人合力制服疑兇，警員趕至將他拘捕。李詠豪送院搶救後不治，警方列作謀殺及傷人案處理。