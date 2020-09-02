抗疫基金騙案│消息︰「80後樓神」吳龍飛　涉呃抗疫基金88萬被捕

警方以涉嫌欺詐及企圖欺詐罪，拘捕13男2女，被捕人士涉嫌提交虛假文件及資料申請防疫抗疫基金資助，涉及38個零售業及9個美容院、按摩院及派對房間等的申請，意圖詐騙共387萬元資助。消息稱，其中一名被捕男子，是有「80後樓神」之稱的40歲吳龍飛。 據悉，有人早前知道政府有資助，立刻開了11間報稱售賣家居用品公司，並以商業登記申請抗疫基金，企圖騙取共88萬元，惟其後被警方商業罪案調查科發現，以企圖欺詐將事主拘捕。《香港01》記者今日（2日）嘗試致電吳龍飛查詢，惟其號碼一直未能接通。

警方拘捕15人涉欺詐及企圖欺詐，其中一名40歲姓吳男子，以11間工廈及商住單位的地址申請資助，訛稱進行零售生意，警方相信有關地點實為劏房分租生意之用。（黃偉民攝）

警方指，案中被捕人士利用5大手法騙取防疫基金，包括P圖、更改業務性質、申請新業務及開多間分店、提供虛假資料、分租單位作申請等，行動中涉及最大金額一宗是意圖騙取186萬元資助。

以11工廈及商住單位申資助 地點實為劏房

其中一名被捕姓吳40歲、報稱任職物業租務及投資生意的男子，於資助計劃公佈後，以11間工廈及商住單位的地址申請資助，訛稱進行零售生意，並在門外拍攝印有業務名稱的易拉架，商業罪案調查科督察劉嘉明指，警方相信有關地點實為劏房分租生意之用，11宗申請涉及88萬元。

過去以劏房及投資物業獲利

吳龍飛過去經常接受傳媒訪問，指自己出身於破碎及貧困的家庭，自小讀書成績不佳，其後投身銀行業，並於2007年起購入物業，其後於物業市場投資獲利，並將持有單位「劏」成劏房出租，被稱為「80後樓神」及「劏房天王」。