「神醫」祈福偷龍轉鳳　金飾現金換包裝鹽糖　5受害老婦失120萬元

祈福黨再現街頭，警方經追查昨日（2日）在粉嶺區當場拘捕5名男女，再在觀塘區拘捕1名55歲逾期居留男子，他們涉嫌串謀行騙、以欺騙手段取得財產、協助及教唆他人逾期居留、非法入境及逾期居留等罪行。他們聲稱受害人面臨厄運，自稱神醫為對方祈福，要求將金飾現金裝入膠袋，期間偷龍轉鳳將金飾現金換成包裝鹽糖，受害人數日後打開膠袋才發現中伏。 被捕人中4名為內地人，相信有人招攬同鄉來港犯案。此集團過往5宗祈福黨騙案得手，受害人共失120萬元，最大一宗為72歲老婦損失50萬元。

↓↓祈福黨專呃老婦 金飾現金換包裝鹽糖↓↓

西區刑事侯禮文總督察講解拘捕行動，指8月31日接獲香港仔田灣邨祈福黨騙案，騙徒訛稱女受害人撞邪，另一名騙徒自稱神醫誘使她交出現金及金飾等貴重財物作為拜神之用，將財物放入膠袋後乘機將財物調轉，受害人回家後屋企見財物被換成包裝糖和鹽。警方翻查閉路電視片段，鎖定接載騙徒的私家車，追查下昨日在粉嶺區採取行動，斷正在欣盛苑向一名女士埋手的騙徒，圍捕2男3女（43至51歲），其中兩女一男為內地人，一男一女是香港人；再在觀塘區拘捕1名屬於集團成員55歲逾期居留男子。他們涉嫌串謀行騙、以欺騙手段取得財產、協助及教唆他人逾期居留、非法入境及逾期居留等罪行被捕。

侯續稱，受害人均為女性，年齡介乎69至76歲，騙徒無孔不入，會跟受害人到銀行或屋企取財物。此集團過往5宗祈福黨騙案得手，受害人共失120萬元，最大一宗為72歲老婦損失50萬元。騙徒犯案時會叫受害人放財物入膠袋，然後偷龍轉鳳將金飾現金換成包裝鹽糖、樽裝水，並要求騙徒幾日後才將膠袋打開。警方在行動中檢獲一部接載私家車，超過10萬元現金、銀行卡、手提電話，一些符、袋裝糖鹽和騙徒犯案時穿著的衣物，相信集團安排和指示內地人來港犯案，並窩藏逾期居留人士。

祈福黨針對上年紀女性

西區助理指揮官（刑事）冼國明警司表示被捕人當中有4名內地人，他們非法入境及逾期居留。他相信骨幹成員已被捕，由內地來港的兩名被捕人招攬同鄉作為犯案成員，過程中操控他們犯案。他強調警方十分重視此類騙案，會全力打擊，將騙徒繩之以法。

商業罪案調查科情報組劉肇龍高級督察指本年1月至8月，祈福黨街頭騙案共14宗，涉款超過470萬，受害人年紀由47至76歲，分別損失9500元至200萬元不等。他表示此類型案件騙徒往往會向上年紀婦人搭訕，訛稱他們或其家人將有大病或厄運，自稱神醫引誘他們交出財物祈福。他呼籲市民提醒長者不要輕易將家庭狀況、財物資料告訴陌生人，更不要交財物予陌生人作祈福，如有懷疑可致電18222熱線，會有專人提供防騙意見。