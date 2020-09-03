屯門警區反黑拘10人　4人涉上月何福堂站傷人案

屯門警區展開反三合會行動，過去一星期拘捕4男6女（20至55歲），被捕的人士當中，有3男1女涉及上月23日發生於屯門何福堂輕鐵站的街頭斬人案，他們年齡介乎20至47歲，涉嫌干犯「傷人」、「刑事毀壞」、及「盜竊」罪被捕。

↓↓8月23日何福堂站傷人案↓↓

屯門警區刑事部總督察武少禧稱，警方關注近期發生於屯門區內與黑社會有關的罪案，例如傷人、刑事毀壞、偷車、非法入境等，為打擊黑社會相關罪案，以及堵截其收人來源，屯門警區展開一個名為「劍俠行動」的反三合會行動，於過去一星期拘捕4男6女，年齡介乎20至55歲。

被捕的人士當中，有3男1女涉及上月23日發生於屯門何福堂輕鐵站的街頭斬人案，他們年齡介乎20至47歲，涉嫌干犯「傷人」、「刑事毀壞」、及「盜竊」罪被捕。

圖中為姓陳30歲被捕女子。（鄧詠中攝）

2名女子涉非法偷渡來港賣淫被捕

武少禧又指，警方最近發現有黑幫團夥安排內地女子非法偷渡來港，安排她們租住屯門區內較高檔次的酒店，進行賣淫活動。經深入調查，警方於昨日（2日）展開拘捕行動，突擊搜查一間酒店房間，於房間內發現兩名分別34歲及35歲的非法入境女子，她們涉嫌「非法入境」及「在港接受僱傭工作」罪名 被捕。警方現正追緝該犯罪集團的幕後主腦及其他成員。

另外，警方留意到近期屯門區內涉及偷竊七人車及車內盜竊案有上升趨勢，經深入調查及情報分析，發現一個活躍於屯門區的黑幫團夥，利用偷盜得來的車輛進行非法活動，並鎖定兩名目標人物，警方於本周二（9 月1日）拘捕27歲男子及30歲女子，罪名為「未獲授權而取用運輸工具」、「車內盜竊」、「行使虛假文書」及「管有工具可作非法用途」等，行動中起回兩宗偷車案及一宗車內盜竊案的失物，及檢獲一批爆竊車輛時所用的工具。

為打擊由黑社會操控的地盤外販賣飯盒的無牌小販檔，警方亦聯同食環署人員，於8月27日進行掃蕩行動，拘捕兩名女子，年齡分別為36歲及55歲，涉嫌「無牌販賣食物」和「阻街」罪名。

武少禧稱，「劍俠行動」仍在進行中，會繼續密切留意、並以情報主導的方法拘捕違法人士。警方相信是次行動有效打擊區內三合會的不法活動，遏止區內的黑社會活動。