新冠肺炎｜將軍澳門診診所遺失深喉唾液樣本收集箱　八旬翁被捕

將軍澳（寶寧路）普通科門診所發生一宗深喉唾液樣本遺失事件，一個置於診所外的深喉唾液樣本收集箱今午（3日）被發現遺失，職員其後發現收集箱被一名取藥後離開的年長病人取去，其後被棄置於厚德邨停車場。警方接報後晚上於停車場尋回收集箱，並拘捕一名年約82歲男子。將軍澳醫院發言人就事件向市民致歉，診所將致電個別人士重新提交唾液樣本。 消息指，該名82歲老翁今午到該診所看醫生，離開時發現下雨，在門口處擅自取走該深喉唾液樣本收集箱遮雨，其後將該紙箱置於厚德邨停車場，紙箱內裝有10多支深喉唾液樣本。該名姓周老翁涉嫌盜竊被捕，案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進。

將軍澳普通科門診診所發生盜竊案。（陳浩然攝）

將軍澳醫院發言人表示，醫院於今日下午收到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所報告，發現遺失了放置於診所外的深喉唾液樣本收集箱。診所職員發現事件後隨即於診所附近範圍搜查，並翻查閉路電視紀錄，發現有關收集箱於下午約一時被一名年長男子取去，診所已報警求助。

診所職員其後嘗試致電一位於上述時間取藥後離開診所的年長病人，該病人承認擅自取去收集箱，並已把該箱棄置在厚德邨停車場。警方於診所匯報有關情況後於晚上約7時45分在厚德邨停車場尋回有關收集箱，現已把收集箱交回診所。

診所將個別致電今日在收集箱交回深喉唾液樣本人士重新提交唾液樣本，並呼籲今日曾遞交樣本到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所的市民，可致電2191 1083聯絡診所查詢有關安排。發言人又指由於樣本包內存有個人資料，診所會將事件呈報個人資料私隱專員公署，有關診所會檢視樣本收集箱的保安安排，並就事件引致市民不便致歉。

診所7月起派發及回收深喉唾液測試樣本瓶。（陳浩然攝）

因應新冠肺炎疫情，將軍澳（寶寧路）普通科門診診所為本港18 間「指定診所」之一，醫管局於本年2月公佈該18間診所地址，用作接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的病人。至今年7月，醫管局宣布擴大免費自願檢測計劃，於旗下22間普通科門診診所派發及回收深喉唾液測試樣本瓶，將軍澳（寶寧路）普通科門診診所亦為其中一間。

《香港01》記者於現場了解，診所外張貼出告示，指上址設有衞生防護中心「加強化驗室監察計劃」深喉唾液樣本收集箱，供市民遞交樣本之用。