駿洋邨#metoo｜網傳民安隊長官摸女隊員私人部位　警列非禮案

駿洋邨檢疫中心爆出性醜聞。社交媒體昨日（2日）有帖文指，駐駿洋邨通宵更份一名民安隊長官，上周着一名年輕女隊員入房休息，其後以按摩為由，觸摸女隊員私人部位。帖文中指民安處職員知悉後並無報警，令一眾女隊員人心惶惶。及至今日，一名女子自行報案，警方將案件列作非禮，暫時無人被捕。據悉，有人聲稱教按摩，其間曾觸摸女隊員私人部位。

駿洋邨檢疫中心爆出民安隊長官非禮女隊員事件。（林振華攝）

駿洋邨爆出性醜聞。（Facebook截圖）

Facebook專頁「公務員 Secrets 二代」昨天一則帖文指，民安隊駐守駿洋邨一名後援部隊男性長官，上周凌晨時分，命令一名年輕女隊員進入休息室休息，其後跟隨進入房間，騙取女隊員信任後，藉口替她按摩，實則上下其手，並觸摸女方私人部位。帖文指，兩名負責駿洋邨事務的民安處女職員得悉後，事發一周仍無就事件報案，涉案男性長官繼續於駿洋邨值勤，其他女隊員人心惶惶，擔心自己會成為下一位受害者。

警方證實於今早接獲相關報案，沙田警署接獲一名20歲女子報警，指她於上周五（28日）在沙田桂地街懷疑被一名年約30至40歲男子非禮。警方經初步調查，案件列作非禮，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

民眾安全服務處（民安處）回覆查詢指，由於事件已交由警方處理，民安處不會作出任何評論。