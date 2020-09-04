沙田露體狂｜黑色風褸男尾隨兩女童　「露鳥」後逃去　警緝涉案男

昨日（3日）晚上約8時20分，兩名分別12歲及14歲的女童由沙田秦石邨前往新田圍邨，她們途經盛田街時被1名男子尾隨，突然男子上前並露出下體。兩名女童目擊後大驚，立即逃離現場並報警。 沙田警區刑事調查隊第5隊主管鍾美祺督察表示，警方正翻查閉路電視片段，案件暫未有人被捕，至今沙田區未有其他同類型案件。警方將案件暫列「向16歲以下兒童作出猥褻行為」，並通緝1名男子，他年約20歲至30歲、身高約1.7米、中等身材及黑色頭髮，案發時他身穿黑色長袖風褸，他下身並無穿褲子。

鍾美祺續指，如果有任何人士目擊上述事件或有相似經歷，請與沙田警區刑事調查隊第5隊聯絡，電話為3661-2535。警方重申，任何風化案屬嚴重罪行，尤其針對兒童猥褻案件，最高刑罰是監禁10年。警方亦提醒市民晚上外出時，需時刻留意外面情況。

翻查資料顯示，今年5月19日牛頭角1名15歲少年，於彩福邨向1名12歲女童作出猥褻行為，他其後被捕；另外去年9月10日，全港各區多間中學發起聯校人鏈活動，大埔大元邨對開中年男子除褲「露鳥」，他在裸露下體的情況下「遊街」，並走到中學女生面前。其後警方在富亨邨拘捕一名57歲姓蘇男子，他涉嫌破壞公眾體統被捕。