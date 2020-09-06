9.6大遊行｜便衣警與示威者爆激烈衝突　噴椒拖行十米拘捕　

今日（9月6日）原為立法會選舉日，政府以疫情為由宣布選舉延期一年。有網民號召今日下午在九龍舉行遊行，反對《國安法》及健康碼等。大批防暴警在油麻地及旺角一帶進行截停搜查，至下午5時許，旺角山東街及洗衣街交界爆發激烈的警民衝突，便衣警制服一名堵路男子時，圍觀示威者向警投擲雜物如雨傘、水樽等。多名便衣警衝前噴椒及揮警棍，在路中心及行人路制服3名男子，其間大叫﹕「行開！」「拖埋一邊！」然後扯住其中一名男子的褲、袋，在地上拖行十多米至一旁。多名被捕男子其後被押上警車帶走。

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下午5時許，在山東街及洗衣街交界，有人疑曾將一架手推車推至馬路堵路，他其後換衣時被便衣警截查及拘捕。《香港電台》拍攝的片段可見，有便衣警手持伸縮警棍及胡椒噴劑，將至少一名男子按在地上。圍觀的示威者向便衣警投擲雨傘及水樽等，有警員舉手指向人群，警告停止有關動作。此時，多名便衣警衝出，向馬路中心的人群噴椒，並將3名男子按地制服，其間仍有人向他們掟水樽，便衣警大叫﹕「行開！唔好再掟呀！」

之後，便衣警拉扯一名被捕男子的褲及袋，將他拖行十多米至一旁，有警員不斷叫﹕「拖埋一邊！」而男子雙手高舉，未見反抗。亦有一名男子頭部流血。另一名男子被胡椒噴劑噴中眼睛，需要用清水洗眼。之後，有大批防暴警到場增援，並拉起封鎖線。多名被捕男子其後被押上警車帶走。

警方表示，下午接近5時，警方在旺角洗衣街及奶路臣街交界拘捕堵路疑犯期間，遭暴徒投擲硬物。事發前，多名便衣探員在旺角巡邏，並目擊一名男子在洗衣街及山東街以雜物堵路。人員遂趁疑犯在洗衣街優才書院外更換衣服期間，上前將其截停及拘捕。人員在制服疑犯時，已經即時表明警察身分，但被捕人依然激烈反抗。同時，多名在附近徘徊的暴徒不顧現場市民及記者的安危，向警務人員投擲大量水樽及硬物，不單阻礙警方執法，更危害現場人士的人身安全。警員隨即上前制服及拘捕施襲者。