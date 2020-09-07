3少年太古城搶劫跑步女　熱心司機助擒1人　疑犯供出同黨全數被捕

太古城發生搶劫案。周一（7日）凌晨，1名跑步女子在太豐街遭3名男子從後推跌，並搶走載有iPhone的腰包，幸得熱心私家車司機接載受傷事主追截，並及時閘停其中1名賊人所搭之的士，該賊人落車逃走無果，被途人合力擒獲。警方到場後再順藤摸瓜，由該疑犯致電同黨，行蹤敗露，3名年僅15至19歲賊人全數被捕。

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事發於凌晨1時許，姓馬（34歲）女事主跑步後購買宵夜，途經海天花園恒天閣對開太豐街時，突遭3名少年從後包圍及襲擊，她被推跌倒地，搶走載有iPhone手機等財物的腰包，外賣亦散落一地。



據了解，3名賊人得手後四散而逃，女事主尾隨追截及呼救，驚動1名私家車司機，並立即接載手肘受傷的女事主追截。途至附近的士站時，其中1名賊人登上的士逃走，私家車及時將其截停，賊人唯有落車逃走，但被途人合力制服。



警員接報趕抵盤問，該名姓林（19歲）賊人其後致電同黨，2名分別同15及16歲同黨，最終行蹤敗露，被勸服折返現場自首，全數涉嫌「行劫」被捕，贓物亦起回，東區警區刑事調查隊已接手跟進。遇劫女事主的丈夫其後趕抵，並陪同事主送院治理。

其中1名被捕賊人。

其中1名被捕賊人。