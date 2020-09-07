9.6九龍大遊行｜便衣警截堵路男爆衝突　4男被捕　最細15歲中四生

網民周日（6日）發起的九龍區大遊行，警方動員約2,000人戒備，在旺角、油麻地一帶大包圍截查，全日拘捕289人。過程中曾發生近月少見的警民衝突，便衣警跟蹤一名堵路男子，趁他換衫時上前拘捕，其間有圍觀示威者擲物，便衣警遂衝前噴椒揮棍制服多人，並曾拖行一名青年近十米至一旁。據了解，事件中警方共拘捕4名男子，年齡介乎15至44歲，包括一名中四學生，分別涉嫌公眾地方行為不檢、藏有無牌無線電通訊器具、阻差辦公及襲警。

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警方昨日在Facebook表示，下午接近5時，多名便衣探員在旺角巡邏，並目擊一名男子在洗衣街及山東街以雜物堵路。人員遂趁疑人在洗衣街優才書院外更換衣服期間，上前將其截停及拘捕。據了解，該名被捕男子姓周19歲，無業，涉嫌公眾地方行為不檢、藏有無牌無線電通訊器具。

警方又指，多名在附近徘徊的「暴徒」不顧現場市民及記者的安危，向警務人員投擲大量水樽及硬物。

根據《香港電台》拍攝片段可見，便衣警衝前向人群噴胡椒噴劑及揮警棍，然後制服至少3名男子，其間曾扯起一名青年的褲及袋，拖行近十米至行人路上。警方其後將多名被捕人士押上警車帶走。據了解，警方在衝突中拘捕3男，分別是姓賴44歲男子，任職電腦公司經理，涉嫌阻差辦公；另外兩名分別姓賴15歲中四學生及姓楊22歲無業男子，則涉嫌襲警。